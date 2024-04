Lotto-König Chico greift Stadt Dortmund an – „Was habt ihr mit mir gemacht?“

Jeder hat doch einen ganz bestimmten Ort, der das Herz höherschlagen lässt. Auch Lotto-König Chico kennt einen solchen Ort. Für die Stadt Dortmund hat er ihn jetzt besucht.

Mit der Aktion „Herzensorte“ will die Stadt Dortmund die schönsten Orte der Einheimischen festhalten. Natürlich darf da auch nicht der ganz persönliche Lieblingsort einer der prominentesten Dortmunder fehlen: Lotto-König Chico besuchte jetzt für die Aktion der Stadt den Phoenix See. Den Mix aus Wasser und Wohnen findet er genial, wie er verriet.

Lotto-König Chico zeigt Stadt Dortmund seinen „Herzensort“

Für die Aktion „Herzensorte“ ist er sogar auf dem See im Stadtteil Hörde Tretboot gefahren – doch ganz recht war ihm das wohl nicht, wie in einem Youtube-Video zu sehen ist, welches die Stadt Dortmund teilte.

„Was habt ihr mit mir gemacht? Hier Boot treten, und so“, fragt sich Chico, während er gemeinsam mit Freundin Candice im Tretboot um die Wette strampelt. „Könntet ihr nicht Jet-Ski für mich klarmachen?“ Nein, denn Jet-Skis gibt es auf dem Phoenix See gar nicht, wie die Stadt Dortmund aufklärt.

Chico würde niemals aus Dortmund wegziehen

Doch Chico scheint sich während der Fahrt an das sportliche Strampeln zu gewöhnen – und betont: „Das ist so ein Herzensort von mir, weil alte Erinnerungen hochkommen. Das war meine erste Arbeitsstelle. Und guck mal, wie schön die hier gebaut haben. Ich liebe das.“ Vor seinem Lotto-Gewinn war Chico unter anderem Baggerfahrer.

Der Lotto-Millionär liebt Dortmund und würde niemals aus seiner Heimatstadt wegziehen, betont er. Über den Phoenix See sagt er weiterhin: „Hier ist immer etwas los und das mag ich.“ Sein größter Wunsch: Am liebsten möchte Chico an seinem Herzensort direkt am See wohnen. Bleibt abzuwarten, ob sich dieser Traum tatsächlich schon bald erfüllen wird – das nötige Kleingeld für Wohnraum am Phoenix See dürfte er haben.