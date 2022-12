Lotto-König Chico aus Dortmund: Kassensturz! Ein großer Teil der Millionen ist schon weg

Reißt die Glückssträhne von Lotto-König Chico aus Dortmund? Er durfte sich über gleich mehrere Gewinne freuen. Jetzt aber muss er vorsichtig werden!

Erst vor wenigen Wochen wanderten knapp zehn Millionen Euro auf das Konto von Lotto-König Chico aus Dortmund. Mit dem Gewinn veränderte sich auch der Lebensstil des Dortmunders. Einige Luxusklamotten und Autos später, sieht die Bilanz schon ganz anders aus.

Lotto-König Chico aus Dortmund zieht Bilanz

Ein brandneuer Ferrari, ein ebenso hochwertiger Porsche und zahlreiche Designerstücke und Rolex-Uhren für 500.000 Euro – Chico aus der Dortmunder Nordstadt lässt es sich seit seinem Lotto-Gewinn gut gehen. Viele Menschen interessieren sich seither für den neuen, teils großspurigen, Lebensstil des 42-Jährigen.

In einem „Bild“-Video, das Chico selber auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, ziehen der Dortmunder und eine Journalistin Bilanz. Statt sich etwas auf die hohe Kante zu legen, hat Chico nämlich bereits in seinem ersten Monat als Millionär stolze rund 1,5 Millionen Euro für Shoppingtouren und Autos hingeblättert.

Chico bleibt zuversichtlich: „Wertanlagen“

Würde er seinen Gewinn in diesem Tempo weiter verprassen, wäre bald nicht mehr viel von dem Jackpot übrig. Ganz so eng sieht der 42-Jährige die Sache allerdings nicht. „Ich kann mir doch nicht jeden Monat einen Ferrari kaufen“, betont der Dortmunder.

Ganz so schlimm steht es um Chicos Finanzen wohl aber nicht. Der Millionär merkt beim „Bild“-Kassensturz nämlich an, dass seine Investitionen in die Autos und die Rolex-Uhren auch „Wertanlagen“ seien. „Da geht ja nix weg!“, betont er.

