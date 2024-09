Lotto-König Chico verfolgt Luxus-Karre – „Autodieb im Ferrari“

Geldsorgen hat Chico aus Dortmund schon lange nicht mehr. Seitdem er vor einigen Jahren zehn Millionen Euro im Lotto abräumte, lebt er mittlerweile ein Leben auf der Überholspur – im wahrsten Sinne des Wortes.

Seine neu gewonnene Kohle gab der selbsternannte Lotto-König für Luxus-Karren, Daunenjacken und andere hochpreisige Artikel aus. Selbst den Traum vom Penthouse am Dortmunder Phoenixsee konnte sich Chico mittlerweile erfüllen. Bei Instagram sorgt er jetzt allerdings für irre Szenen – und die haben ausgerechnet mit (s)einem Ferrari zu tun.

Lotto-König Chico von der Rolle

„Ist das nicht Chico, Alter?“, fängt das Video von Montag (10. September) an. Wer allerdings genau hinhört, der realisiert schnell, dass der Dortmunder selbst die Frage stellt. Zu sehen ist er aber zunächst nicht, stattdessen filmt der Lotto-König die Luxus-Karre, die vor ihm fährt.

Und wer genau hinsieht, dem dürfte nicht entgehen: Das Luxus-Gefährt, ein Ferrari, sieht Chicos Besitzstück zum Verwechseln ähnlich. Bald müsste man aber wohl ehemaliges Besitzstück sagen, denn im August diesen Jahres entschied sich der ehemalige Kran-Führer schweren Herzens dazu, sein hochpreisiges Spielzeug wieder zu verkaufen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Handelt es sich um Chicos Ferrari?

„Was für eine geile Karre der hat“ und „Ey Chico“ – führt der Dortmunder jetzt etwa Selbstgespräche? Scheinbar macht sich Chico einen Spaß daraus, seinen Ferrari-Doppelgänger zu verfolgen und sich nochmal kurz an alte Zeiten zurückzuerinnern, als er mit der Luxus-Karre Dortmund und Umgebung unsicher machte.

Aber nicht jeder seiner Follower scheint mitbekommen zu haben, dass der Lotto-König seinen wieder loswerden will. „Hast verkauft?“, fragt so etwa einer in der Kommentarspalte. „Will er verkaufen“, weiß ein anderer. „Sitzt ein Autodieb im Ferrari“, liefert der nächste mit einem Augenzwinkern eine Erklärung für die Aufnahmen. Scheinbar teilen der Dortmunder und der Ferrari-Doppelgänger wohl mindestens eines: einen guten Geschmack für Luxus-Autos.