Lotto-König Chico verkauft seinen geliebten Ferrari – „Könnte heulen“

Er wurde wegen seines Reichtums bekannt: Einst sahnte Lotto-König Chico beim Glückspiel satte 10 Millionen Euro ab, ging damit anschließend an die Öffentlichkeit. Nach seinem Gewinn kaufte er sich nicht ein, sondern gleich zwei Luxus-Autos. Ein Porsche und einen Ferrari durfte er sein Eigen nennen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn: Der Dortmunder verkauft seinen Ferrari!

Seit seinem Gewinn lebt Kürsat Yildirim alias Lotto-König Chico ein Leben in Saus und Braus. Egal ob hochwertiger Schmuck, dicke Protz-Karren oder teure Daunenjacken. Chico hat aus seinem Reichtum nie ein Geheimnis gemacht. Jetzt verkaufte er unter den Augen der Öffentlichkeit seinen geliebten Ferrari.

Lotto-König Chico wollte „immer einen Ferrari“

Seinen Entschluss gab der 43-Jährige in einem Video auf dem Youtube-Channel „F3 FahrzeugForumFiegenschuh“ bekannt. Zwei Jahre lang fuhr Chico seinen Ferrari 488 Pista Spider.

Das Fahrzeug wird bei Autohändler Frank Fiegenschuh in den Verkauf kommen. „So ein geiles Auto zu fahren ist der Wunsch jedes Mannes“, ist Chico überzeugt. „Ich wollte immer einen Ferrari.“ Doch warum trennt sich Chico dann von seinem heißgeliebten Ferrari?

Chico: „Das Geräusch ist geiler als ein Orgasmus“

Geldsorgen stecken laut eigenen Aussagen nicht dahinter. Er hat ganz einfach andere Projekte. „Ich hab mehrere Immobilien und ich sehe: Das bringt mir Geld.“ Doch Fiegenschuh versichert ihm: Der Wert seines Ferrari Pistas 488 Spider kenne auch nur eine Richtung: „Nach oben“.

„Ich habe meinen Spaß gehabt“, so Chico im Bezug auf sein Auto. Kurz danach setzt er sich in seinen Ferrari, lässt den Motor aufheulen und betont: „Das Geräusch ist geiler als ein Orgasmus“. Doch jetzt muss Chico eben an seine Zukunft denken. Und als der Millionär für eine letzte Spritztour zusammen mit dem Autoverkäufer in seinen Wagen steigt, wird Chico ganz emotional: „Ich könnte heulen“. Auch Millionäre sind eben nicht sorgenfrei…