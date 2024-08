Katzen in Dortmund qualvoll gestorben – Feuerwehr macht traurigen Fund

Trauriger Einsatz für die Feuerwehr in Dortmund! Nach einem Küchenbrand in einer Wohnung fanden die Retter drei leblose Katzen. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Umso schlimmer muss dieses Geschehen für den Besitzer von drei Katzen sein: Seine geliebten Vierbeiner kamen bei einem Küchenbrand in Dortmund am Sonntagabend (18. August) ums Leben. Die Feuerwehr Dortmund konnte nichts mehr für sie tun.

Feuerwehr findet leblose Katzen in Dortmund

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar, wie die Feuerwehr Dortmund berichtet. Als sie am Brandort eintraf, brannte die Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Hauses.

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen in der Wohnung befinden. Deswegen handelte die Feuerwehr sofort, ging mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung. Menschen wurden nicht gefunden, allerdings machte die Feuerwehr eine andere traurige Entdeckung. Sie fanden drei tote Katzen vor!

Feuerwehr Dortmund hatte den Brand schnell unter Kontrolle

In der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände. Das Feuer wurde schnell gelöscht. 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Besitzer den Verlust seiner geliebten Vierbeiner irgendwie verarbeiten kann.

