Hund in Dortmund: Besitzer gibt Vierbeiner einem Bekannten – unfassbar, was dann geschieht

Wer einen Hund hat und in den Urlaub fahren will, muss sich dementsprechend um einen Sitter kümmern. Entweder kommt jemand aus dem privaten Umfeld infrage oder eine Pension des Vertrauens. Letztere kostet natürlich Geld. Womöglich der Grund dafür, wieso dieser Halter seinen Vierbeiner bei einem Bekannten in Dortmund abgab.

Der hatte offenbar kein Problem damit, auf den Hund aufzupassen. Doch sollte sich das schnell ändern. Denn auch nach Tagen fehlte von dem Halter jede Spur, wie die WAZ berichtet.

Hund in Dortmund nicht mehr abgeholt

Unfassbar, wie kann man nur? Als die Bekannten auf den Hund aufpassen sollten, schien zunächst nichts dagegenzusprechen. Doch nach einer Weile wurden sie stutzig. Denn sie hatten schon länger nichts von dem Halter gehört. Er war plötzlich nicht mehr zu erreichen und komplett von der Bildfläche verschwunden.

Das ist die traurige Geschichte von Mischlingshündin Stella. Der Cane-Corso-Mix ist just zwei Jahre alt geworden. Seit März lebt die Hündin nun im Tierheim Dortmund. Denn ihr Besitzer kam nie zurück, um sie zu holen, wie die WAZ schreibt.

Hund in Dortmund landet im Tierheim

Trotz des tragischen Schicksalsschlags ist Stella offen und freundlich gegenüber Menschen. Nur, ob sie mit Kindern klarkomme, sei nicht gewiss, weil nicht bekannt. Dafür ist jedoch sicher, dass sie kleine Hunde nicht besonders mag. Und auch sonst kann sie mal für kurze Zeit pöbeln, schreibt das Tierschutzzentrum. So testet sie gerne ihre Grenzen aus, ist manchmal stur. Halter müssen also deutliche Ansagen machen.

Ansonsten ist sie jedoch kerngesund, sollte aber aufgrund ihrer Größe ein ebenerdiges Zuhause finden, um nicht zu viele Treppen erklimmen zu müssen. Zudem müssen ihre neuen Besitzer sie gut halten können. Mehr über ihren Weg ins Tierheim kannst du bei der WAZ nachlesen.