Tierheim in NRW vermittelt gleich drei Katzen auf einmal – vier Monate später geht die Nachricht ein

Diese Geschichte hat ein wahres Happy End! Die Tierheime in NRW kümmern sich tagtäglich aufopferungsvoll um verwahrloste oder verwaiste Tiere. Ob Hunde, Katzen oder Kleintiere – jeder Fellfreund in Not bekommt in den Auffangstationen ein tolles Zuhause auf Zeit.

Neben oftmals ziemlich traurigen Geschichten verbuchen die Tierheime in NRW aber auch eine Menge Erfolgsstorys. So auch die Pflegestelle in Moers. Denn erst kürzlich konnte diese nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Vierbeiner vermitteln. Und zu diesen gibt es nun ein Update!

Tierheim NRW: Vermittlung mit Happy End!

Auf Facebook lässt das Tierheim Moers seine Besucher an dieser schönen Geschichte teilhaben. „Pauline, Mina und Emmy waren die ersten Smokeys, die bei uns ausgezogen sind und haben uns jetzt Grüße aus ihrem neuen Leben geschickt“, beginnt der Beitrag im Netz. Denn die drei Katzen sind seit fast vier Monaten schon in ihrer neuen Familie und fühlen sich offenbar pudelwohl.

„Ganz schön groß geworden sind die Ladys. Ausgenommen von ein paar Meinungsverschiedenheiten verstehen sie sich gut. Sie toben wie wilde Hummeln durch die ganze Wohnung. Der Balkon wird jetzt im Frühjahr auch liebend gern genutzt“, heißt es in dem Post. Während es sich Emmy offenbar sehr gern auf dem Balkonstuhl gemütlich macht, ist Pauline ziemlich anhänglich und verschmust.

Katzen fühlen sich pudelwohl

Und die Dritte im Bunde? „Die erst so zurückhaltende Mina ist auch aufgetaut. Sie versucht ständig, sich an unseren Beinen zu reiben und verteilt Liebesbisse in unsere Füße. Die drei Mäuse sind unwahrscheinlich lieb“, schreibt das Tierheim weiter.

Die drei Kätzchen entwickeln sich also prächtig in ihrem neuen Heim und kommen auch mit anderen Menschen gut aus: „Selbst unsere Tochter, die nur alle paar Wochen nach Hause kommt, wird freundlich empfangen und dann den ganzen Tag lang beschmust.“ Hier ist die Vermittlung also vollends geglückt.