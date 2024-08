Dortmund: Plötzlicher Brand in Klinik – Polizei hat schlimmen Verdacht

Der Brand in der LWL-Klinik in Dortmund in der Nacht von Freitag (9. August) zu Samstag (10. August) hat zu einem Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr im Stadtteil Aplerbeck geführt.

Die psychiatrische LWL-Klinik wurde komplett evakuiert, mehrere Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nun kommt ein schlimmer Verdacht auf!

Dortmund: Feuer in LWL-Klinik wirft Fragen auf

Als etwa gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Samstag in der LWL-Klinik in Dortmund der Feueralarm anschlug, standen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr vor einer großen Herausforderung.

Nachdem auf der dritten Etage der psychiatrischen Klinik ein Feuer in der Toilette ausgebrochen war, mussten rund 100 Patienten – darunter auch einige, die beobachtet werden müssen – evakuiert werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Flur der dritten Station bereits voller Rauch, das Klinik-Personal hatte die Bewohner der Klinik zunächst in sichere Bereiche geführt. Zudem hatten die Angestellten den Brand mittels Feuerlöscher einigermaßen unter Kontrolle gebracht – nur die Rauchentwicklung blieb ein Problem.

Nach rund einer Stunde war der Brand laut Feuerwehr gelöscht. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, fünf davon sind Angestellte der LWL-Klinik. Die Verletzten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, konnten es jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Wie es zu dem Feuer in der LWL-Klinik kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen sind in vollem Gange. Laut Stand von Montag (12. August) geht die Polizei Dortmund aber von einer vorsätzlichen Tat, also Brandstiftung aus.

Das Gebäude der LWL-Klinik in Dortmund wurde durch das Feuer nicht in seiner Substanz beschädigt, das schnelle Reagieren von Personal und Einsatzkräften verhinderte Schlimmeres.