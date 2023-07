Juicy Beats in Dortmund: Wegen Starkregen! Veranstaltung abgebrochen

Diese Namen können sich sehen lassen: Ob Kraftklub, SDP, Nina Chuba, Meute oder Montez – Juicy Beats in Dortmund lockt mit beliebten Künstlern jede Menge Fans in die Stadt. Und die haben am Freitag (28. Juli) schon ordentlich gefeiert. Auf den Bühnen im Westfalenpark begeisterten bereits Kraftklub, Nina Chuba oder auch 01099.

Eigentlich sollte es nach den Konzerten bei Juicy Beats in Dortmund dann mit einer langen DJ-Partynacht weitergehen. Doch um kurz nach Mitternacht wurde das Festival plötzlich abgebrochen.

Juicy Beats in Dortmund: Unwetter beenden die Party

Aufgeheizt von der guten Stimmung bei den Konzerten, hatten sich viele Besucher des Juicy Beats in Dortmund eigentlich auf eine Partynacht mit DJ-Musik gefreut. Bis 4 Uhr morgens sollte hier noch ordentlich weitergefeiert werden. Doch es kam anders: Um kurz nach Mitternacht näherte sich ein Unwetter dem Westfalenpark. Die Veranstalter beendeten aus Sicherheitsgründen vorzeitig die Party. Das teilten sie über die Festival-Seite sowie verschiedene Social-Media-Kanäle mit. Die Besucher wurden gebeten, das Gelände möglichst zügig zu verlassen.

Zusätzlich gab es Tipps für sichere Orte bei Unwetter und Starkregen: Die Partymeute des Juicy Beats in Dortmund sollte möglichst eine der U-Bahn-Stationen Westfalenpark oder Markgrafenstraße aufsuchen oder sich ins Auto zurückziehen. Eine gute Idee: Autobesitzer wurden gebeten ihre Warnblinkanlage einzuschalten, um anderen Festivalbesuchern zu zeigen, dass sie noch Platz im Fahrzeug haben.

++ Wetter in NRW: Jetzt kommt’s knüppeldick – Experte warnt: „Richtiger Absturz“ ++

Schnell zog das Unwetter weiter

Nicht mal eine Stunde später war der ganze Spuk schon wieder vorbei. Um 0.43 Uhr hieß es von Veranstalterseite, dass sich die Gefahrenlage gelegt hat. Doch da das Wetter schnell wieder umschwingen könnte, blieb die Party für diese Nacht beendet.

Das könnte dich auch interessieren:

Dann drücken wir den Feierwütigen des Juicy Beats in Dortmund für den Samstag (29. Juli) mal die Daumen, dass am zweiten Tag alles glatt läuft – auch wenn der Wetterbericht nicht so richtig gut aussieht.