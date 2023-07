Juicy Beats in Dortmund wegen Wetter-Chaos abgesagt? Jetzt reagiert der Veranstalter

Sorgenvolle Mienen bei den Musik-Fans im Ruhrgebiet. Muss Juicy Beats in Dortmund 2023 abgesagt werden? Die Wetter-Vorhersage lässt nichts Gutes für das beliebte Festival im Westfalenpark erahnen.

Und so sahen sich viele Ticket-Inhaber auch bestätigt, als es in den sozialen Netzwerken nun hieß: Juicy Beats in Dortmund fällt ins Wasser. Doch jetzt meldet sich der Veranstalter – mit einer deutlichen Klarstellung.

Juicy Beats Dortmund 2023: Absage wegen Wetter? Veranstalter reagiert

Juicy Beats 2023 wird nass – das steht schon fest. Doch findet es überhaupt über die volle Länge statt? In sozialen Netzwerken kursierte kurz vor dem Start des Wochenendes das Gerücht, dass das Festival in Dortmund kurzfristig abgesagt wird. Die Prognose von heftigen Regengüssen, vor allem aber auch schweren Gewittern, habe die Veranstalter zu einer Absage bewegt.

Doch das ist nichts anderes als eine Ente. Via Instagram verweist der Veranstalter die Absage in das Reich der Fabeln und stellt klipp und klar: „Das ist natürlich Quatsch!“ Stand jetzt findet Juicy Beats 2023 wie geplant statt. Freitag und Samstag werden tausende Musik-Liebhaber in den Westfalenpark strömen, um Bands und Künstler wie Kraftklub, SDP und Nina Chuba zu feiern.

Üble Wetter-Vorhersage für Samstag

Doch ganz aus der Welt ist die Gefahr damit noch nicht. Gerade für den Samstag sind heftige Regenfälle am gesamten Tag vorhergesagt, auch Gewitter und Starkregen kann es geben. Spätestens, wenn es blitzt und donnert, muss über eine Unterbrechung oder gar ein Abbruch nachgedacht werden.

Vor dem Start des Festivals sagt der Veranstalter, die Fans sollten die Instagram-Seite von „Juicy Beats 2023“ (juicybeatsfestival) im Auge behalten. „Sollte es jemals zu einer Absage kommen, erfahrt ihr es zuerst hier“, verspricht er.