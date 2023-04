Dortmund: Thier-Galerie bietet freies Parken an – DAS müssen Besucher dafür tun

In zahlreichen Innenstädten ist die Parksituation eine echte Herausforderung. Meist endet die Lust auf den entspannten Shopping-Bummel schon vorher in Frust bei der stressigen Parkplatz-Suche. Entweder sind die Stellplätze für das Auto zu teuer oder es sind einfach keine vorhanden. Auch Besucher der Thier-Galerie in Dortmund können davon ein Lied singen.

Parkplatz-Frust statt Shopping-Lust: Damit dieses gefürchtete Szenario der Vergangenheit angehört, hat sich die Thier-Galerie in Dortmund jetzt eine Aktion für seine Besucher ausgedacht. Unter bestimmten Bedingungen kannst du dort frei parken. Das teilte das Einkaufszentrum jetzt auf seiner Facebook-Seite mit.

++ Dortmund: Juicy Beats startet in wenigen Monaten – Festival-Chef plaudert krasse Neuerungen aus ++

Dortmund: Thier-Galerie gibt dir zwei Stunden parken

„Für dich von uns: Diesen Monat sparst du bei uns die Park-Gebühren! So funktioniert’s: Zeig einfach deinen tagesaktuellen Einkaufsbon über 50 Euro an der Kunden-Info vor, lass dein Park-Ticket freischalten und schon parkst du für zwei Stunden kostenlos“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Rund 730 Stellplätze stehen in dem Parkhaus in der Hövelstraße von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr zur Verfügung, wie „Ruhr24“ schreibt. Eigentlich kostet eine Stunde Parken hier 1,50 Euro. Pro Tag zahlst du insgesamt 15 Euro.

Mehr spannende Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Dortmund: Es gibt auch noch Park-Alternativen

Kostenlos parken in der Nähe der Thier-Galerie kannst du unter anderem in der Krimstraße, Kronenprinzenstraße, Baumstraße oder der Brückmannstraße. Hier musst du allerdings einen Fußmarsch einplanen, die Parkzeiten sind zudem begrenzt. Eine wirklich einfache Parksituation werden Thier-Galerie-Besucher also trotz des beworbenen Angebots nicht vorfinden.

Ebenfalls interessant, wenn du aus Dortmund kommst: In der Innenstadt wurde kürzlich eine obdachlose Frau brutal attackiert. Mehr zu den Hintergründen liest du hier.