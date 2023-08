Dortmund: Hunde und Katzen in Messie-Wohnung entdeckt – Tierschützer fassungslos! „Unerträglich“

Verwahrloste Hunde und Katzen, überall Müll und mittendrin auch noch Kinder! Was sich in dieser Wohnung in Dortmund zugetragen hat, übersteigt die Grenzen der Vorstellungskraft vieler Menschen.

Was als Jugendamts-Fall begann, endete vor wenigen Tagen mit einem Notfall-Einsatz für Hunde und Katzen, wie die Tierschutz-Organisation „Arche 90“ am Samstag (10. Juni) mitteilte. Die Tierschützer wurden um Hilfe gebeten, nachdem das Jugendamt bereits Kinder aus der Wohnung einer Frau im Stadtteil Huckarde mitgenommen hatte. Das Ausmaß der Verwahrlosung sollte Sprecherin Gabi Bayer schockiert zurücklassen: „Der Gestank in der Wohnung war unerträglich.“

+++ Hunde-Besitzer macht rätselhafte Entdeckung im Ruhrgebiet – „Ist kein Waschmittel und völlig geruchlos“ +++

Hunde und Katzen in Dortmund verwahrlost

Nur ein Blick in die Räumlichkeiten genügte, um das Ausmaß der Überforderung einzuschätzen. „Auf dem Boden stapelten sich nicht nur tütenweise Müll, Essensreste, leere Pizzakartons und dreckige Wäsche“, berichtet die Arche-Sprecherin. „Das Laminat war auch komplett durchtränkt mit Urin und von Kot bedeckt und bei den Temperaturen momentan kann man sich ja vorstellen, wie das riecht.“

Mittendrin hausten zahlreiche bemitleidenswerte Tiere. Drei Hunde, vier Katzen und ein Kitten – alle komplett verwahrlost. Darunter etwa der querschnittsgelähmte Hund Leo mit großen Kotklumpen im Fell, eingewachsenen Krallen und offenen Hautstellen. Die Katzen allesamt abgemagert und mit Flöhen befallen. Doch am schlimmsten sei der Zustand einer Bulldogge gewesen: „Das Tier ist quasi skelettiert“, beschreibt Gabi Bayer die massive Unterernährung des Hundes, der sofort zum Tierarzt musste.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierschützer mit wichtigem Appell

Während die Katzen in der Quarantäne-Station des Arche-Tierheims unterkamen, durfte Leo sich über Zuwendung von Tierfriseurin Cordula Luckhardt vom Dog Styling Saloon in Dortmund freuen. Dort bekam der verwahrloste Hund eine Pflege, die offensichtlich in den letzten Jahren komplett ausgelassen wurde. Für Leo konnte sogar bereits eine Pflegestelle gefunden werden, die auf Bedürfnisse querschnittsgelähmter Hunde eingehen kann. Auch alle anderen Tiere sind zumindest vorübergehend untergebracht.

Wie es zu den extremen Verhältnissen in der Dortmunder Wohnung kommen konnte, bleibt den Tierschützern ein Rätsel. Die Dortmunderin sprach von einer Bein-OP und eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Gabi Bayer appelliert an Betroffene in vergleichbaren Situationen, sich Hilfe zu holen. „Jeder, der Probleme hat und mit seinen Tieren überfordert ist, kann sich bei uns melden. Wir sind in erster Linie dazu da, zu helfen. Die Tiere mitzunehmen ist immer der letzte Schritt – und das passiert dann auch nur im Einverständnis des Besitzers“, stellt die Tierschützerin klar. Hier bekommst du Hilfe.

Mehr Themen:

Der aktuelle Fall hat nun drastische Konsequenzen für die Frau. Sie soll nach Arche-Angaben nicht nur ihre Kinder und Tiere verloren haben. Auch der Vermieter habe ihr wegen der dramatischen Verwahrlosung der Räumlichkeiten das Mietverhältnis gekündigt.