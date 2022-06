Flughafen Dortmund bietet neues Reiseziel an – das müssen Touristen wissen

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Gute Nachrichten für Reisende am Flughafen Dortmund!

Die ungarische Billigflug-Airline Wizz-Air steuert ab sofort ein neues Reiseziel vom Flughafen Dortmund aus an. Allerdings gilt die Möglichkeit nur für einen begrenzten Zeitraum.

Flughafen Dortmund: Premiere! Diese Stadt wird jetzt angeflogen

Am letzten Donnerstag (16. Juni) kam es zur Premiere am Flughafen Dortmund: Zum ersten Mal hob dort eine Wizz-Air-Maschine gen Heviz ab, einer Stadt am Balaton-See in Ungarn.

Am Flughafen Dortmund bietet Wizzair ein neues Reiseziel für Urlauber an. (Symbolfoto) Foto: imago images/Hans Blossey

Ab sofort können Touristen vom Airport aus jeweils donnerstags und sonntags in die ungarische Sonne fliegen, berichten die „Ruhrnachrichten“.

Guido Miletic, Leiter des Airport Service und Marketing am Dortmunder Flughafen: „Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggästen ein solch vielseitiges Reiseziel anbieten können, das gerade mal in knapp zwei Stunden Flugzeit erreichbar ist. Der Kurort Heviz und die gesamte Region um den Plattensee hat Urlaubern so viel zu bieten.“

Flughafen Dortmund: Das müssen Touristen wissen

Auch Papp Gábor, Bürgermeister der Stadt Heviz, ist glücklich über den neuen Direktflug. Laut „Wunderbarer Balaton“ zeige die Vereinbarung mit Wizz-Air, dass die deutschen Gäste zu den wichtigsten in der Urlaubsregion gehören.

170 Gäste kamen mit dem ersten Wizz-Air-Flug aus Dortmund in der ungarischen Tourismus-Stadt an, weitere werden in diesem Sommer folgen. Interessenten sollten aber eins wissen: Die Flüge werden zunächst nur bis zum 15. September 2022 durchgeführt.