Dortmund: Feuer in Fachwerkhaus ausgebrochen – Kripo ermittelt

Dortmund. Schlimmes Feuer in Dortmund!

Am frühen Donnerstagmorgen (23. Juni) ist in Dortmund Mengede ein mutmaßlich denkmalgeschütztes Fachwerkhaus aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen.

Dortmund: Fachwerkhaus brennt komplett aus – Feuerwehr löscht seit Stunden

Gegen 4.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Dortmund die Meldung ein, dass im Stadtteil Mengede ein Feuer ausgebrochen sei. In der Freihofstraße brannte ein Fachwerkhaus. Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschzügen und den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort aus.

Mit Stand 7 Uhr hätten die Kräfte mittlerweile auf die Hälfte reduziert werden können, wie ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Dortmund: Das Fachwerkhaus ist komplett ausgebrannt. Foto: WTVnews

Das Feuer sei unter Kontrolle, lediglich einige Nacharbeiten müssten noch erledigt werden. In etwa ein bis zwei Stunden könnten die Fachleute wieder abrücken.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei noch unklar. Laut ersten Informationen würde dazu nun das Kriminalkommissariat der Dortmunder Polizei ermitteln. Weitere Details, ob das Gebäude denkmalgeschützt sei und, dass sich daraus noch ein Obdachloser unverletzt hatte retten können, konnte der Feuerwehr-Sprecher nicht bestätigen. (mbo)