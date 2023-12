Flughafen Dortmund mit großen Änderungen – Passagiere schlackern mit den Ohren

Der Flughafen Dortmund erfreut sich im Ruhrgebiet großer Beliebtheit. Viele NRWler reisen gerne von dem vergleichsweise kleinen Flughafen, der für kurze Wartezeiten und günstige Flugpreise bekannt ist. Manch einer konnte von Dortmund aus schon zum Schnäppchenpreis in die ganze Welt fliegen.

Jetzt hat der Flughafen eine Neuerung angekündigt, die diese Beliebtheit noch steigern dürfte. Die Passagiere sind begeistert.

Flughafen Dortmund mit großer Ankündigung: Malle-Fans aufgepasst

Alle Bierkönig-Liebhaber und Freunde der balearischen Insel können sich jetzt so richtig freuen. Ab dem Sommer 2024 startet eine weitere Airline vom Dortmunder Rollfeld in den Himmel. Zum Start der Sommerferien in NRW wird die deutsche Fluggesellschaft Condor dreimal wöchentlich Palma de Mallorca anfliegen.

Jeweils montags, donnerstags und samstags soll die beliebte Strecke bedient werden. „Die Verbindung nach Palma erfreut sich seit Jahren hoher Beliebtheit“, erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Die zusätzlichen Flüge ergänzen das bereits bestehende Angebot und bieten unseren Reisenden noch mehr Auswahl und Flexibilität in der Urlaubsplanung“. Es wird außerdem erwartet, dass dieses neue Angebot den Flughafen noch attraktiver machen wird.

„Mega News!!!!“

Die Passagiere jedenfalls sind begeistert über die Neuigkeiten. „Top! Gute neue Airline für dtm“ kommentiert ein User auf Facebook. „Mega News!!!!“ schreibt ein anderer. Es ist zu erwarten, dass gerade zum Start im Sommer massenweise Ballermann-Fans das neue Angebot nutzen werden. Genug Platz gibt es auf jeden Fall: Die Flüge erfolgen im Airbus 320 mit Kapazitäten bis zu 180 Passagieren. Nach den beiden Fluggesellschaften Eurowings und Ryanair ist Condor die dritte Airline, welche die beliebte Destination Palma de Mallorca aus Dortmund ansteuert.

Das Jahr 2023 soll für den Dortmunder Flughafen laut „Antenne Unna“ ein echtes Rekordjahr gewesen sein. Es soll mehr Passagiere als je zuvor gegeben haben. Das neue Angebot wird sicherlich dazu beitragen, dass noch mehr Menschen aus dem Ruhrpott den Flughafen ansteuern werden.