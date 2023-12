Flughafen Dortmund mit wichtigem Hinweis an Reisende – DAS musst du unbedingt wissen

Der Flughafen Dortmund gehört zu den größeren Airports in NRW. Dementsprechend viele Menschen nutzen ihn Jahr für Jahr, um in ihren Urlaub zu kommen. Doch nun müssen sich Reisende auf etwas einstellen, was sie unter Umständen bei ihrer Anreise zum Flughafen Dortmund behindern könnte. Der Airport selbst hat deswegen wichtige Infos an die Urlauber rausgegeben.

Flughafen Dortmund mit wichtigem Hinweis für Urlauber

Der Flughafen Dortmund ist der größte Airport im Pott und muss sich auch im NRW-Vergleich vor wenigen anderen Flughäfen verstecken. Pro Jahr kann er mehr als 2,5 Millionen Fluggäste verzeichnen. Doch einige von ihnen könnten künftig etwas mehr Schwierigkeiten bei der Anreise zu ihrem Flug bekommen.

Betroffen sind dabei mal nicht die Reisenden, die mit der Bahn anreisen, sondern primär Autofahrer. „Achtung Autofahrer und Nutzer des AirportExpress: Der Ausbau der Autobahn A40 läuft auf Hochtouren. Zwischen der Anschlussstelle Dortmund-Ost und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna wird die heutige Bundesstraße B1 auf einer Länge von 9,5 km von vier auf sechs Fahrstreifen verbreitert. Damit wird der Verkehrsfluss auf dem wichtigsten Anfahrtsweg zum Dortmund Airport verbessert und fit für die Zukunft gemacht. Denn laut Prognose bewegen sich im Jahr 2025 täglich mehr als 100.000 Fahrzeuge in diesem Bereich“, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Flughafen Dortmund: Autofahrer müssen sich informieren

Während der gesamten Bauzeit soll es immer wieder zu „baubedingten Beeinträchtigungen oder sogar Sperrungen“ kommen. Wer mit dem Auto anreist, sollte sich also gut informieren: Passagiere, Bringer/Abholer, Nutzer des AirportExpress und Besucher sollten in der genannten Zeit mit einer längeren An-/Abfahrt rechnen und dies in ihrer Planung berücksichtigen. Der Dortmund Airport empfiehlt Reisenden mindestens 2 Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen. Auch Fluggäste, die bereits online eingecheckt haben und lediglich mit Handgepäck reisen, sollten ausreichend Zeit für die Sicherheitskontrolle (und ggf. Passkontrollen) einplanen und sich spätestens 40 Minuten vor Abflug am Gate einfinden.“

Der gesamte Ausbau der A40 zwischen der Anschlussstelle Dortmund-Ost und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna soll mehrere Jahre dauern und erst im Jahr 2026 enden. Bleibt zu hoffen, dass die Reisenden von den Baumaßnahmen nicht zu stark betroffen sind.