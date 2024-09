Dortmunder stirbt bei fürchterlichem Unglück – jetzt ermittelt die Polizei!

Bei einem tragischen Unfall in Selm (NRW) ist am Donnerstag (26. September) ein Dortmunder ums Leben gekommen. Wie die Polizei Unna am Nachmittag bekanntgab, stürzte der 45-Jährige aus größerer Höhe in die Tiefe.

Ein Rettungshubschrauber landete noch an der Unfallstelle in Selm. Doch für den Dortmunder sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Mann sollte noch an der Unfallstelle versterben.

Dortmunder stirbt bei Arbeitsunfall

Ersten Ermittlungen der Polizei Unna zufolge stürzte der Dortmunder gegen 13 Uhr von einem Baugerüst in der Selmer Innenstadt. Nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ handelt es sich um die Baustelle an der Burg Botzlar. Hier fiel der 45-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache rund zwölf Meter in die Tiefe.

Nach einem Notruf von der Baustelle rückten die Rettungskräfte unter anderem mit einem Hubschrauber an. Doch ein Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. Er hatte sich bei dem Aufprall tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei Unna und das Amt für Arbeitsschutz haben nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, um den Ablauf des Unfalls aufzuklären.

Bürgermeister trauert an Unfallstelle

Nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ machte sich Selms Bürgermeister Thomas Orlowski am Nachmittag ein Bild von der Unglücksstelle an der Ostseite der Burg Botzlar. Das historische Gebäude aus dem 13. Jahrhundert wird aktuell zu einem Bürgerzentrum umgebaut und soll am 12. Oktober eröffnet werden. Jetzt überschattet der tödliche Unfall die geplanten Feierlichkeiten.

