Selm: Mann schießt auf eigene Tochter! Polizei und SEK im Großeinsatz

Dramatische Lage in Selm (Kreis Unna)! Im Stadtteil Bork läuft am Donnerstagabend (5. September) ein Großeinsatz von Polizei und SEK. Grund ist ein Mann, der auf seine eigene Tochter geschossen haben soll.

Eine Person ist demnach verletzt, eine weitere wurde mittlerweile festgenommen. Der Einsatz läuft noch.

Selm: Mann schießt auf eigene Tochter

Etwa gegen 19 Uhr kam es zu dem Drama in der Nettebergerstraße in Selm-Bork im Kreis Unna. Laut Informationen von DER WESTEN soll ein Mann auf seine Tochter geschossen haben, sie wurde dabei schwer verletzt.

„Wir haben eine verletzte Person“, bestätigt die Polizei Unna. Bei dieser soll es sich nicht um einen Polizisten gehandelt haben. Der Einsatz in der Kleinstadt mit rund 27.000 Einwohnern dauert noch an. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte befinden sich in dem abgesperrten Wohngebiet, Anwohner können teilweise nicht in ihre Häuser.

Selm: Polizei nimmt 96-Jährigen fest

Laut der „Ruhr Nachrichten“ ist bestätigt, dass ein 96-Jähriger auf eine Familienangehörige geschossen hat. Während diese bereits vom Notarzt behandelt wurde, hielt sich der Mann zunächst noch lange alleine in seiner Wohnung in dem Haus in der Nettebergerstraße auf, verschanzte sich dort.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Region:

Erst um kurz vor 22 Uhr konnte der Mann festgenommen werden. Unklar ist, in welchem Gesundheitszustand sich der 96-Jährige befindet und mit welcher Waffe er geschossen hat. Auch zur genauen Schwere der Verletzungen der Angeschossenen gibt es aktuell keine Angaben.

Mehr Infos hier in Kürze.