Deutsche Bahn in Dortmund: Männer schlagen brutal auf Zugbegleiter ein – nur, weil er nach ihrem Ticket fragte

Gewalttätige Ausschreitungen in einem Zug der Deutschen Bahn! Am Freitagnachmittag griffen zwei aggressive Jugendliche einen Zugbegleiter bei der Fahrt mit einer Regionalbahn von Unna nach Dortmund an.

Sie schlugen ihn mehrfach ins Gesicht und versuchten dann zu flüchten. Und das alles nur, weil der Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Dortmund ihre Tickets kontrollieren wollte.

Deutsche Bahn in Dortmund: Bahnmitarbeiter übel verprügelt

Am Freitag, 21. Oktober, gegen 15.15 Uhr riefen Reisende die Polizei. Im RB 59 von Unna nach Dortmund auf der Höhe der Haltestelle Hörde hatten Passagiere auf einen Zugbegleiter eingeschlagen. Der wollte nach dem Halt in Wickede zwei zugestiegene junge Männer kontrollieren.

Die hätten allerdings keine gültigen Fahrausweise dabeigehabt, wie der Mitarbeiter gegenüber der Polizei später schilderte. Der 19-jährige und sein unbekannter Begleiter hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Der 43-jährige Bahnmitarbeiter sei ihnen gefolgt.

Da hätte sich der 19-Jährige aus Soest unvermittelt umgedreht und den Zugbegleiter mit der Faust und dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Danach folgten auch noch ein Kopfstoß und ein Faustschlag von dem Unbekannten. Mitreisende gingen dazwischen und trennten die Kontrahenten.

Deutsche Bahn in Dortmund: Suche nach Unbekanntem läuft

Als der Zug in Hörde hielt, schaffte es der Unbekannte, zu fliehen. Die verständigte Bundespolizei nahm den 19-Jährigen vorläufig fest und mit auf die Wache. Der verletze Soester wollte jedoch weder von einem Arzt versorgt werden, noch sprach er mit den Beamten auch nur ein Wort.

Die Polizei befragte stattdessen den verletzten Bahnmitarbeiter, der anschließend einen Arzt aufsuchte, und die Zeugen. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen und seinen unbekannten Kumpanen wegen der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung und des Schwarzfahrens.