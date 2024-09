Weihnachtsmarkt-Schock in Dortmund – hier bleiben dieses Jahr die Lichter aus

Langsam sinken die Außentemperaturen und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Grund genug, sich mit den diesjährigen Weihnachtsmärkten in NRW zu beschäftigen. Eine der bekanntesten Veranstaltungen ist „Winterlights“, vorher bekannt als Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt. In weniger als zwei Monaten sollte er im Fredenbaumpark in Dortmund starten.

Die Werbung für den Dortmunder Lichterweihnachtsmarkt war bereits angelaufen. Doch dann gab es Probleme mit den Veranstaltern. Deshalb werden in diesem Jahr keine Lichter im Fredenbaumpark leuchten (>> hier mehr dazu).

Dortmund: Event „Winterlichter“ an anderem Ort

Streit unter den Veranstaltern sorgt dafür, dass es in diesem Jahr keinen Lichterweihnachtsmarkt im Fredenbaumpark geben wird. Dabei stand eigentlich schon alles fest. Vom 21. November bis zum 7. Januar sollte die beliebte Veranstaltung hier über die Bühne gehen. Doch der Veranstalter, die Winterlights Event GmbH + Co KG, und der Pächter der Gaststätte Schmiedingslust, die im Fredenbaumpark das Gaststättenmonopol hat, konnten sich nicht einigen.

Daher musste die Stadt Dortmund spontan einspringen und einen alternativen Standort finden. Schnell kam der Revierpark Wischlingen als Alternativstandort ins Gespräch. „Den Revierpark Wischlingen kennen wir gut und waren dort schon mit anderen Veranstaltungen erfolgreich!‘“, sagt Michael Hilgers vom Veranstalter Winterlights Event GmbH + Co KG. Auch die Verantwortlichen seien mit dem neuen Standort zufrieden und schon sehr gespannt auf das Konzept.

„Sehr gute Verkehrsanbindung“

Hier soll es alles geben, was der Fredenbaumpark auch bieten konnte, so die Stadt Dortmund: „Eine sehr gute Verkehrsanbindung und ausreichend Fläche sowie viel Erfahrung mit großen Veranstaltungen.“ Besucher können sich auch in diesem Jahr auf verschiedenen Themenwelten, Mittelaltermarkt, Lichtilluminationen, 10 Konzerten im 8-Masterzelt und einem großen Musik- und Rahmenprogramm freuen.

In der Pressemitteilung der Stadt Dortmund wurde aber auch klargestellt: Die Möglichkeit, dass Winterlights irgendwann in den Fredenbaum zurückkehrt, bleibt bestehen. Dennoch rechnen die Veranstalter damit, dass viele Dortmunder und auch Auswärtige den Lichterweihnachtsmarkt Winterlights“ auch an einem anderen Ort besuchen werden.