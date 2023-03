Dortmund: Polizei im Großeinsatz! Mann bedroht Nachbarn und verschanzt sich in seiner Wohnung

Großeinsatz in Dortmund-Wickede! Ein Mann hielt die Polizei in Atem. Er verschanzte sich mutmaßlich mit einer Waffe in seiner Wohnung.

In Dortmund musste das SEK anrücken. Der Grund: Ein Mann sorgte in einem großen Mehrfamilienhaus am Samstagnachmittag (11. März) für eine Bedrohungslage. Er verschanzte sich in seiner Wohnung, wollte nicht heraus kommen. Nach Informationen von DER WESTEN soll er zuvor offenbar andere Bewohner bedroht haben.

In Dortmund kam es zu einer Bedrohungslage. Foto: Markus Wüllner / news4 Video-Line

Dortmund: Person wurde mittlerweile festgenommen

„Wir haben eine Bedrohung gehabt. Der von dem die Bedrohung ausging, der sollte festgenommen werden. Der befand sich in seiner Wohnung. Wir hatten Hinweise darauf, dass er möglicherweise eine Waffe hat. Deswegen hat sich der Einsatz natürlich etwas hingezogen, weil wir dann mit äußerster Vorsicht vorgehen müssen. Wir hatten Spezialkräfte dabei. Die Person ist aber mittlerweile sicher“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN. Ob der Mann tatsächlich eine Waffe dabei hatte, konnte die Sprecherin abschließend noch nicht bestätigen.

Der Bereich rund um das Haus war abgesperrt. Größere Beeinflussung des Verkehrs gab es jedoch nicht. Die Feuerwehr stellte zwei große Sprungpolster vor dem Haus auf, weil offenbar nicht klar war, ob der aggressive Mann auch aus dem Haus springen könnte.