Dortmund: Heftiger Crash! Autos knallen ineinander ++ Hauptstraße gesperrt

In Dortmund kam es am Mittwochabend (8. März) zu einem schrecklichen Unfall. Ein Fahrer knallte in ein anderes Auto uns löste damit eine Kettenreaktion aus.

Insgesamt krachten bei dem Crash vier Fahrzeuge ineinander. Eine Person musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Dortmund: Heftiger Unfall – Ein Schwerverletzter

Gegen 17.25 Uhr ging bei der Polizei Dortmund ein Notruf ein. Grund war ein heftiger Crash im Ortsteil Eving. „Ein Verkehrsteilnehmer ist die Bergstraße in westliche Richtung gefahren, hat dabei einen ausparkenden Verkehrsteilnehmer übersehen und touchiert. Dadurch ist derjenige in einen geparkten Wagen geschoben wurden. Durch die Rotation ist dieser wiederrum ebenfalls in einen anderen PKW geknallt“, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN.

Der Unfallverursacher habe sich bei dem Crash schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Eine andere Person sei leicht verletzt worden, weitere Opfer gebe es keine. Ein Team zur Verkehrsunfallaunahme sein noch vor Ort. Die Hauptstraße musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Sperrung im Kreuzungsbereich Bergstraße/ Lindenhorster Straße besteht seit 17.33 Uhr. Nach Einschätzung der Polizeisprecher wird die Aufhebung jedoch wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.