Dortmund: Feuerwehreinsatz auf dem Westenhellweg! Warenhaus geräumt - vier Menschen im Krankenhaus

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Großräumung auf dem Westenhellweg in Dortmund!

Polizei und Feuerwehr Dortmund mussten am Montagnachmittag zu einem brenzligen Einsatz auf der zentralen Einkaufsstraße von Dortmund ausrücken.

Dortmund: Gasgeruch in Warenhaus auf Westenhellweg aufgetreten

In der Woolworth-Filiale am oberen Westenhellweg wurde, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mitteilte, in der Spielzeug-Abteilung ein merkwürdiger Gasgeruch festgestellt.



-------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-------------------

Daraufhin wurde umgehend die Feuerwehr benachrichtigt, die mit zwei Einsatzwagen anrückte und zunächst das komplette Gebäude räumen ließ.

Dortmund: Feuerwehr räumt Woolworth am Westenhellweg

Anschließend führten die Feuerwehrleute eine Messung nach einem möglichen Vorkommen von Gas in dem Geschäft aus.

Dabei stellten die Einsatzkräfte in der Tat fest, dass gasförmige Reste von Lösungsmitteln vorhanden waren. Woher diese kommen, ist zum momentanen Zeitpunkt noch unklar.

Dortmund: Vier Personen müssen ins Krankenhaus

Vier Personen, die über Schwindel und Übelkeit klagten wurden zur Sicherheit in ein nahegeliegenes Krankenhaus gefahren.

-------------------

Die Räumung des Hauses bleibe nach Aussagen der Polizei erst einmal bestehen. (kk)