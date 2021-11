Dortmund: Weihnachtsmarkt-Hammer! Oberbürgermeister verschärft die Regeln – jetzt gilt 2G

Dortmund. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind auf einem traurigen Höchststand, zahlreiche Städte und Bundesländer verschärfen ihre Maßnahmen. Jetzt zieht auch Dortmund drastische Konsequenzen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund herrscht 2021 die 2G-Regel! Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dort in den Genuss von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. kommen. Das hat Oberbürgermeister Thomas Westphal laut den „Ruhrnachrichten“ am Dienstag erklärt.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund herrscht die 2G-Regel (Archivbild). Foto: IMAGO / Olaf Döring

Dortmund: 2G-Hammer auf dem Weihnachtsmarkt

Beim Nichteinhalten der Regeln drohen hohe Strafen. Es soll stark kontrolliert werden. So auch bei den Leuten, die an den Ständen etwas kaufen. Sie müssen einen entsprechenden Nachweis vorzeigen können.

Dortmund: Es soll starke Kontrollen geben

Ein Bändchen gibt es für jeden, der kontrolliert worden ist. Zusätzlich gilt in Warteschlangen eine Maskenpflicht. Wer sich nicht dran hält, der muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen.

Dortmund: Maskenpflicht in der Warteschlange

Und was ist mit denjenigen, die sich nicht impfen lassen können? Also zum Beispiel Kinder, Jugendliche und Schwangere? Für die sollen laut den „Ruhrnachrichten“ Teststationen aufgebaut werden.

Es bleibt spannend, ob die anderen Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet mit der 2G-Regelung nachziehen. Duisburg hatte bereits in der vergangenen Woche die 2G-Regel durchgesetzt.

