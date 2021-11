Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Gefängnis entlässt Häftling in Urlaub – weil er sich DAS leistet, wandert er sofort zurück

Dortmund. Der Hafturlaub eines Mannes (22) aus Bottrop hat am Freitagabend ein schnelles Ende am Hauptbahnhof in Dortmund gefunden.

Aus einer Regionalbahn erhielt die Polizei am Hauptbahnhof in Dortmund einen Notruf. Am Bahnsteig kam es dann noch zu wilden Verfolgungsszenen.

Der junge Mann randalierte im RE11 Richtung Dortmund. (Symbolbild) Foto: Rupert Oberhäuser / dpa

Dortmund: Mann „genießt“ Hafturlaub im Zug – Festnahme

Bahnmitarbeiter meldeten der Polizei gegen 19 Uhr einen jungen Mann (22), der im RE11 Richtung Dortmund randalieren würde.

Am Hauptbahnhof angekommen, sprang der 22-Jährige aus dem Zug und versuchte zu fliehen. Doch der Sicherheitsdienst konnte den Mann schließlich auf der Treppe stellen und übergab ihn der Polizei. Mit dem Hinweis von dem jungen Mann bedroht worden zu sein.

Dortmund: Die Polizei nahm einen Häftling in seinem Hafturlaub am Hauptbahnhof fest. (Symbolbild) Foto: RHR-FOTO / Dennis Ewert / dpa

--------------------------------

Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------------------

Polizei Dortmund identifiziert Häftling und macht kurzen Prozess

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Bottroper eigentlich zur Zeit eine Haftstrafe absitzt.

Doch an diesem Tag genoss der junge Mann seinen Hafturlaub - und das offenbar in vollen Zügen. Ein Alkohol-Test ergab, dass der Mann 2,2 Promille intus hatte.

--------------------------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

Junge Männer greifen Duo am Dortmunder Westenhellweg an – sie ahnen nicht, mit wem sie es zu tun haben

Explosion in Dortmunder Kleingarten! Gartenbesitzer (36) kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Busfahrer baut Unfall in Dortmund – als er seinen Bus verlässt, wird er brutal angegriffen

--------------------------------

In Rücksprache mit der zuständigen Justizvollzuganstalt wurde der Hafturlaub nach den Vorkommnissen vorzeitig aufgehoben. Der 22-Jährige wanderte noch am Freitag wieder in seine Zelle.

Der Häftling muss sich nun einem neuen Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte stellen.