Dortmund: Altes Traditionsrestaurant kurz vor dem Aus – jetzt gehen die Inhaber DIESEN gewagten Schritt

Dortmund. Nach 37 Jahren muss ein beliebtes Restaurant in Dortmund seine Pforten schließen.

Um einen Teil der Tradition zu schützen, geht der Inhaber aus Dortmund einen drastischen Schritt. Auf unerwartete Weise sucht er nach seinem Nachfolger.

Dortmund: Beliebtes Restaurant schließt die Pforten

Seit 1984 ist das italienische Restaurant aus dem Kreuzviertel in Dortmund nicht mehr wegzudenken. Seine Gäste bewirtete Inhaber Giuliano Micolucci mit seinen berüchtigten Kalbsmedaillons oder einer filetierten Dorade. Nun ist allerdings Schluss im Restaurant Taormina.

Laut „Ruhr Nachrichten“ suche der Inhaber bereits nach einem Nachfolger. Doch hinter dem Ende einer Ära steckt eine traurige Geschichte. Zwar ging die Pandemie auch am Taormina nicht spurlos vorbei, der entscheidende Punkt liegt jedoch in der dramatischen Familiensituation.



Giuliano Micolucci erkrankt so schwer, dass er die Arbeit in seinem Betrieb nicht mehr stemmen konnte. Seine Tochter hielt lange Zeit die Stellung, doch körperlich und zeitlich gehe auch sie an ihre Grenzen. Während des Lockdowns seien viele Mitarbeiter in andere Betriebe gegangen. Neue Aushilfen seien aktuell schwer zu finden. Der Mutter eines kleinen Kindes falle die Entscheidung zwar nicht leicht, aber für das Restaurant müsse ein neuer Besitzer her.

Dortmund: Seit 19984 erfreuten sich die Gäste an den italienischen Spezialitäten. (Symbolbild) Foto: dpa

Dortmund: Neuer Besitzer soll sich über unkonventionellen Weg finden

Der wird aktuell gesucht. Und zwar auf einem eher unkonventionellen Weg. „Italienisches Restaurant im Herzen des Kreuzviertels“ steht derzeit bei Ebay zum Verkauf. Der Gastraum mit einer Größe von etwa 100 Quadratmetern und 60 Sitzplätzen soll an einen neuen Inhaber gehen.

Laut „Ruhr Nachrichten“ gaben sich bereits einige Interessenten zu erkennen. Die Familie Micolucci würde sich allerdings sehr über einen Nachfolger freuen, der ebenfalls aus dem Norden Italiens stamme. (neb)