Dortmund: Polizei liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Mercedes-Luxusschlitten – krass, was sie im Auto finden

Motorengeheul mitten in der Nacht in Dortmund!

In der Nacht auf Freitag (31. März) gegen 2.50 Uhr brauste ein 20-Jähriger mit zwei Begleitern in einem teuren Mercedes AMG über die Leopoldstraße in Dortmund. Als der junge Mann aus Ahlen jedoch plötzlich einen Streifenwagen der Polizei erblickte, trat er aufs Gaspedal.

Dortmund: Verfolgungsjagd mit Mercedes

Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd durch die engen Straßen des Münsterstraßenviertels. Der Mercedesfahrer raste durch zahlreiche 30er-Zonen – in einem derart hohen Tempo, dass die Polizei selbst auf über 80 Stundenkilometer beschleunigen musste, um überhaupt Schritt halten zu können.

Im Eifer des Gefechts bog der 20-jährige Flüchtige schließlich in eine Einbahnstraße ab – entgegen der Fahrtrichtung. In einer Kurve verlor der Ahlener beinahe die Kontrolle über seinen Mercedes und musste stark bremsen, um nicht gegen einen Poller zu krachen. Die Polizei ergriff die Gelegenheit, stoppte den jungen Mann – und fand einige unschöne Details heraus.

Führerschein, Drogen, Bargeld – Polizei macht dicken Fang

Der junge Mann besitzt zwar einen Führerschein, das bestätigte die Polizei auch – unglücklicherweise konnte er ihn just in dieser Nacht nicht vorzeigen. Noch ärgerlicher: Seine Führerschein-Probezeit läuft erst 2024 ab. Die Polizei leitete direkt ein Strafverfahren nach Paragraph 315d wegen eines „verbotenen Rennens“ ein.

Doch das ist noch nicht alles – denn viel interessanter für die Polizei war der 21-jährige Begleiter des Fahrers. Den kannten die Ermittler bereits wegen Drogengeschäften. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, fanden die Beamten auch noch eine vierstellige Bargeldsumme im Auto.

Geld, Mercedes und Handys der drei jungen Männer wurden von der Polizei sichergestellt.