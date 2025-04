Dortmund: Traditionsbetrieb macht dicht – es ist das Ende einer Ära

In NRW schließt aktuell ein Traditionsbetrieb nach dem nächsten. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass eine Bäckerei aus Meckenheimnach all ihre Filialen dichtmacht, folgt nun das nächste Aus. Betroffen ist ein Unternehmen aus Dortmund.

Nach 64 Jahren müssen sich Anwohner und Besucher in Dortmund jetzt endgültig davon verabschieden.

Dortmund: Dieses Traditionsunternehmen macht dicht

Nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ schließt die Adolf Schmidt Waffelfabrik im Stadtteil Mengede. Gegenüber der Zeitung gab Firmengründer Adolf Schmidt bekannt, dass der letzte Produktionstag bereits feststeht. Naschkatzen haben demnach nur noch bis einschließlich 30. April Zeit, sich vor Ort Waffeln zu kaufen und sie ein letztes Mal zu genießen. Sie müssen also schnell sein!

Danach schließt die Adolf Schmidt Waffelfabrik in Dortmund nämlich und auch auf den Werksverkauf in Groppenbruch müssen Kunden dann verzichten. Doch was hat es mit der Schließung des Traditionsbetriebs auf sich?

Deshalb schließt das Traditionsunternehmen

Die Produktion der Adolf Schmidt Waffelfabrik wird nach Angaben der Zeitung wegen Altersgründen eingestellt. 2015 erklärte der Firmengründer den „Ruhr Nachrichten“, dass er schon im Jahr 1950 einen Betrieb in seiner Heimatstadt Iserlohn hatte.

„Auch da haben wir schon Waffeln produziert und verschiedene kleinere Geschäfte beliefert", erklärte er damals. 1961 – über 10 Jahre später – vergrößerte er seinen Betrieb dann in Dortmund Groppenbruch. Nach 64 Jahren ist jetzt allerdings Schluss.