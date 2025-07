Ende einer Ära rückt näher – für Schalke 04 wäre es ein immenser Verlust

Schalke 04 und seine Trainerwechsel – in den vergangenen fünf Jahren verschliss die Profimannschaft rund zwölf Cheftrainer. Den sportlichen Niedergang konnten sie alle aber nicht verhindern. Auch deshalb stehen die Knappen nur noch als Zweitligist dar.

Ganz anders sieht es in der Knappenschmiede aus. Über die Grenzen dieser hinaus ist U19-Trainer Norbert Elgert bekannt. Der Fußballlehrer ist eine Ikone des FC Schalke 04 – doch jetzt deutet auch er einen möglichen Abschied im kommenden Jahr an.

Schalke 04: Der Kopf der Ausbildung

Unzählige Spieler, die sich anschickten, zu Stars zu werden, hatte Elgert unter seinen Fittichen. Talenten wie Manuel Neuer, Leroy Sane oder Mesut Özil verpasste er den letzten Schliff. In seinen jetzt schon 29 Jahren als königsblauer Nachwuchstrainer hat er einige Spieler kommen und gehen sehen.

+++ Schalke-Abgang findet neuen Verein! Konkurrenz schnappt sich nächsten Ex-S04-Profi +++

Doch die aktuelle U19 könnte die letzte sein, die er begleitet. In der Vergangenheit hatte er bereits angedeutet, dass es in naher Zukunft so weit sein könnte. Jetzt erklärt Elgert in der „WAZ„: „Zu 90 Prozent ist es meine letzte Saison.“ Bittere Nachrichten für Schalke 04!

Letzter Umbruch?

In der abgelaufenen Saison erreichte Elgerts U19 in der reformierten Junioren-Bundesliga das Viertelfinale, wo man im Elfmeterschießen gegen den späteren Finalisten Bayer Leverkusen scheiterte. Von diesem Team ist zum Trainingsauftakt in die neue Spielzeit allerdings nicht mehr viel übrig.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Elgert muss einen Umbruch moderieren – seinen vielleicht letzten im Dienst der Knappen. Gleich elf neue Spieler sind dabei. Unter anderem kamen mit Luc Otzmann (VfB Stuttgart), Diego Backens (VfL Bochum), Amar Ibrisimovic (VfL Wolfsburg) und Niclas Damberg (Borussia Dortmund) vier externe Neuzugänge dazu.

Sie alle kommen jetzt noch einmal in den Genuss, von Elgert zu lernen. Ein Privileg, wie viele seiner ehemaligen Schützlinge auch Jahre später noch unterstreichen. Insofern kann man sich bei Schalke 04 zwar auf einen möglichen Abgang Elgerts am Ende der Saison einstellen – der Verlust bliebe dennoch ein großer.

Welchen weiteren Transferplan Elgert für die U19 hat, kannst du im ganzen Artikel der „WAZ“ lesen >>>