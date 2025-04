Dortmund: Traditions-Lokal macht nach 70 Jahren dicht – „Habe abgeschlossen“

In Dortmund gibt es aktuell mehrere Veränderungen: Nachdem es in einem Restaurant kürzlich zu einem Brand gekommen war, ist es aktuell „vorerst geschlossen“ (>>> hier mehr lesen).

Jetzt folgt der nächste Schock, denn ein Traditions-Lokal im Dortmunder Kreuzviertel macht nach fast 70 Jahren endgültig dicht.

Dortmund: Traditions-Lokal schließt endgültig

Konkret handelt es sich bei dem Traditions-Unternehmen um „Spiegel Meister – Glasschleiferei“ an der Lindemannstraße, wie die „WAZ“ berichtet. Schon seit zwei Jahren steht das Lokal bereits still – genauer gesagt, seit dem Tod von Ingrid Meisters Sohn. Er hatte das Unternehmen zuvor von seinem Vater übernommen und geführt.

+++ Auch interessant: Dortmund: Michael bekommt große Geburtstagsüberraschung – es könnte sein letzter gewesen sein +++

Jetzt trennt sich die Familie allerdings endgültig davon, denn die Enkel wollen das Geschäft in Dortmund nicht weiterführen. Sie machen nach Angaben von Ingrid Meister etwas anderes. Deshalb soll zunächst nur die Werkstatt im Keller so bleiben, wie sie ist. Denn ein Funke Hoffnung, dass in Zukunft doch noch jemand weitermacht, besteht nach wie vor.

Inhaberin hat mit der Entscheidung „abgeschlossen“

Im April kam es bereits zu einem Spiegel-Abverkauf, und auch im Mai soll einer folgen. Zuvor habe Ingrid Meister alles gründlich vorbereitet. „Das hat ganz schön lange gedauert. Ich habe sauber gemacht, und damit habe ich mich hier verabschiedet. Ich habe abgeschlossen“, erklärt sie.

Hier mehr News lesen:

Sie scheint mit der Schließung nach 70 Jahren also klarzukommen. Bald wolle sie das Traditions-Unternehmen in Dortmund dann weitervermieten. Dafür hat sie bereits einige konkrete Vorstellungen – vor allem davon, was sie dort künftig nicht sieht. Wie ihre Pläne genau aussehen, erfährst du in dem Artikel der „WAZ„.