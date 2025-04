Dortmunder Restaurant nach Brand „vorerst geschlossen“ – vier Verletzte

Wer in einem Restaurant essen gehen möchte, hat in Dortmund die Qual der Wahl. Dort finden Foodies sowohl Deutsche, Griechische als auch italienische Lokale. Auf eines davon müssen Kunden jetzt allerdings vorerst verzichten.

Im „Delikat am Stadtwäldchen“ in Dortmund an der Saarlandstraße 4 kam es in der Küche zu einem Brand mit schwerwiegenden Auswirkungen für Mitarbeiter und die gesamte Kundschaft.

Dortmund: Auswirkungen des Brands

Auf Anfrage von DER WESTEN teilte die Polizei Dortmund mit, dass es am Samstag (5. April) gegen 15 Uhr zu einem Brand in der Küche kam. Grund dafür sei Öl gewesen, welches Feuer gefangen hat und durch die Dunstabzugshause übergegriffen war.

Bei dem Brand in Dortmund wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Eine Mitarbeiterin musste aufgrund einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden und drei Kinder klagten nach dem Vorfall über Kopfschmerzen. Doch auch für die Kundschaft von „Delikat am Stadtwäldchen“ hat das Feuer Folgen!

„Delikat am Stadtwäldchen“ muss schließen

Nach Angaben einer Mitarbeiterin, kann man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie hoch der Schaden in dem Restaurant tatsächlich ist. Fest stehe aber: „Vorerst bleibt das ‚Delikat am Stadtwäldchen‘ geschlossen!“

Wie lange das Lokal in Dortmund geschlossen bleibt, ist bislang noch unklar, da man zunächst die Ermittlungen abwarten müsse. Für Kunden bedeutet das aber auch: Sie erhalten vor Ort auf unbestimmte Zeit nicht wie gewohnt ihre Gerichte wie beispielsweise Vorspeisen, Salate, Suppen, Pizzen oder Desserts. Sie müssen sich zunächst gedulden, bis das „Delikat am Stadtwäldchen“ seine Türen wieder öffnet.