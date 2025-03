Bestes Restaurant in Dortmund: Lieferando kürt Sieger

Lieferando ist für viele mittlerweile eine schöne Alternative zum Kochen. Ob italienisch, griechisch, asiatisch oder deutsch – jeder Feinschmecker in Dortmund und Umgebung findet in der App oder auf der Webseite des Lieferdienstes etwas Leckeres für den Magen.

Auch Dortmund hat eine Vielzahl an Restaurants, die bei Lieferando mitmachen. Wie jedes Jahr kürt der Lieferservice jeweils die besten Restaurants in den Großstädten. Doch welches Lokal ist das beste in Dortmund? Die „Lieferando Awards 2024“ geben nun Aufschluss darüber.

Dieses Restaurant überzeugt in Dortmund

In der Kategorie „Bestes Restaurant in Dortmund“ hat der Laden Tasty Burger in der Siegburgstraße 25 gewonnen. Lieferando schreibt dazu auf seiner Webseite: „Unglaubliches Essen, toller Kundenservice – kein Wunder, dass Tasty Burger als offizieller Lieferando Award-Preisträger ausgezeichnet wurde!“ Der Burger-Laden hat sich unter anderem gegen die Pizzeria Pepee, dem Grill Haus und Sushi Kaiser durchgesetzt.

Zu den gewinnenden Eigenschaften listet Lieferando für den Dortmunder Burger-Laden schnelle Lieferung, einen hervorragenden Kundenservice und leckeres Essen auf. Besonders beliebte Gerichte sind hierbei das Beef’n Türk, der Oklahoma Smash Burger und der Chicken Burger. Und das dieser Laden wirklich was zu bieten hat, spiegelt sich auch in den Kunden-Rezensionen im Netz wider.

„Wir haben schon ein paarmal bei Tasty bestellt und waren immer sehr zufrieden. Die Burger sind groß, saftig und sehr lecker. Die Preise sind angemessen und die Lieferung zügig. Die Burger sind kein Formfleisch und die Zutaten sehen und schmecken frisch“, lautet unter anderem ein Feedback bei Google. Auch größere Bestellungen bearbeitet der Burger-Laden in Dortmund schnell. „Wir haben eine große Bestellung gemacht und die Bestellung kam erschrocken schnell an, dafür, dass wir so viel bestellt hatten. Es hat alles super geschmeckt“, heißt es in einem anderen Feedback.