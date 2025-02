Lieferando: Mega-Deal bahnt sich an – was auf Kunden zukommt

Lieferando-Kunden, aufgepasst! Bei dem Lieferdienst bahnt sich ein echter Mega-Deal an. Es geht dabei um mehrere Milliarden Euro.

Der Lieferdienste-Markt in Europa kommt ordentlich in Bewegung: Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will Investor Prosus Just Eat Takeaway kaufen – und legt dafür über vier Milliarden Euro auf den Tisch! Der niederländische Anbieter „Just Eat Takeaway.com“ tritt in Deutschland unter der Marke Lieferando auf.

Lieferando-Kunden schauen ganz genau hin

„Wir wollen einen europäischen Marktführer aufbauen“, erklärte Prosus-Chef Fabricio Bloisi. Das Unternehmen will mehr Stellen schaffen und weiterwachsen. In Deutschland ist Prosus weitestgehend unbekannt, spielt in der Lieferdienstbranche aber eine tragende Rolle. So ist das Unternehmen unter anderem an Delivery Hero und dem Lebensmittel-Bringdienst Flink beteiligt.

+++Lieferando prescht weiter vor – Rewe-Kunden schauen ganz genau hin+++

Im vergangenen Jahr sprach Just-Eat-Takeaway-Chef Jitse Groen bereits von einer Megafusion von Delivery Hero mit Just Eat Takeaway und der brasilianischen Prosus-Tochter iFood. In einem Social-Media-Post schrieb er scherzhaft, den Namen „JustiFoodHero“ müsse man noch überdenken.

Ebenfalls interessant für dich: Lieferando-Bote bringt absurde Pizza-Bestellung – Kunden trauen ihren Augen nicht

28 Prozent Anteile an Delivery Hero

Doch Bloisi will sich jetzt auf eine Übernahme von „Just Eat Takeaway.com“ konzentrieren. Allerdings will man bei Delivery Hero weiterhin dabeibleiben. Der Investor hält nach eigenen Angaben 28 Prozent an Delivery Hero. Man darf gespannt sein, was sich demnächst in der Welt der Lieferdienste sonst noch so tun wird…

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wer bei Lieferando bestellt, der muss in der Regel Lieferkosten zahlen. Hier aber lässt sich für viele eine Menge Geld sparen. Bist du nämlich Abonnent von Amazon Prime, gibt es für dich bei jeder Bestellung bei Lieferando die Lieferkosten erstattet. Und wie das geht, liest du hier>>>