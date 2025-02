Lieferando prescht weiter vor – Rewe-Kunden schauen ganz genau hin

Schon seit geraumer Zeit, hat Lieferando sein Angebot umfassend ausgebaut und bietet mittlerweile deutlich mehr, als eine gewöhnliche Essen-Lieferung an. Neben diversen Restaurants kann man auf der Plattform auch Produkte aus Apotheken, Kioske und Supermärkte bestellen. Diese neueste Kooperation mit Rewe lässt die Kunden jedoch genau aufhorchen.

Lieferando kündigt nämlich eine neue Kooperation mit „Weinfreunde.de“ an. Bei dem Online-Weinfachhandel handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Rewe-Group. Die Weinlieferung wird ab sofort deutschlandweit in 45 Städten angeboten, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet.

Lieferando: Große Auswahl an verschiedenen Weinen und Snacks

Ab jetzt können Lieferando-Kunden über 100 Produkte aus dem Shop des Online-Weinfachhandels bestellen, wie das Unternehmen mitteilt. Aber neben Wein, sei es Rot-, Weiß- oder einen Roséwein, bietet das Rewe-Tochterunternehmen auch eine umfassende Auswahl von Snacks an, die gut zum Gleis Wein passen. Die Kunden von „Weinfreunde.de“ können neben dem klassischen Käse auch Allioli-Dip, Chips, Wurst- und Schinken, aber auch frische Biotomaten und kernlose Trauben bestellen.

+++ Aldi, Rewe, dm & Co.: Kunden ahnen nicht, was ihnen droht – „Auf keinen Fall kaufen“ +++

Der Geschäftsführer von Lieferando, Lennard Neubauer, berichtet gegenüber der „Lebensmittelzeitung“: „Durch das Sortiment von Weinfreunde.de können sich Lieferando-Nutzer jetzt noch einfacher den passenden Wein für jeden Anlass nach Hause liefern lassen.“ Damit kann der romantische Abend zu Hause doch noch gerettet werden.

Auf die Weinlieferung müssen die Kunden auch nicht lange warten, wie Neubauer weiterführt: „Wir sind davon überzeugt, dass die schnelle Zustellung binnen 35 Minuten bis spätabends gut ankommen wird.“ Lieferando garantiert den Kunden sogar nach Bestellabschluss eine schnelle Lieferung innerhalb von 35 Minuten. In der Woche können die Kunden sich bis 23 Uhr Wein bestellen und am Wochenende sogar bis Mitternacht.

+++ Aldi, Lidl & Netto drehen an der Preisschraube – Kunden fallen vom Glauben ab +++

Mindestbestellwert von 20 Euro

Kunden, die ihren Wein über die Plattform Lieferando bestellen wollten, sollten jedoch beachten, dass der Mindestbestellwert bei 20 Euro liegt. Für die Lieferung müssen die Kunden mindestens 2,49 Euro zahlen, jedoch können die Gebühren bei größeren Entfernungen auch höher sein.

Das neue Angebot von Lieferando wird in diesen Städten angeboten: Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Fürth, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Krefeld, Köln, Leipzig, Ludwigshafen am Rhein, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Stuttgart, Wiesbaden und Wuppertal.