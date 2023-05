Dortmund: Alarm in Fußgängerzone – plötzlich taucht ein Maskierter mit „Sturmgewehr“ auf

Riesen-Aufregung in der Dortmunder Innenstadt am späten Samstagabend (13. Juni). Gegen 23.30 Uhr alarmierten Passanten in der Fußgängerzone den Notruf. Sie hatten beobachtet, wie eine maskierte Person vor einer Bankfiliale an der Betenstraße aus einem schwarzen Ford Mustang ausgestiegen war.

Die Augenzeugen meldeten, dass die Person mit Sturmhaube ein Sturmgewehr in der Hand halte. Die Polizei Dortmund rückte sofort aus, um die Lage zu klären. Die Situation sollte sich schnell auflösen.

Dortmund: Angebliche Waffe sorgt für Aufregung

Wegen des guten Wetters hatten sich trotz der späten Uhrzeit am Samstagabend noch reichlich Leute auf der Straße befunden, berichtet die Polizei Dortmund. Deshalb herrschte schnell Aufregung wegen der Ereignisse vor der Bankfiliale in der Fußgängerzone.

Nachdem die ersten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund angerückt waren, sollte sich die Lage allerdings schnell beruhigen. Denn das Sturmgewehr stellte sich als Attrappe heraus. Die maskierte Person entpuppte sich nach Angaben als ein Rapper, teilte ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Er habe für ein Musikvideo mit der unechten Waffe vor seinem Ford Mustang, posieren wollen. In dem Wagen entdeckten die Beamten noch weitere Attrappen.

Rapper-Video mit Nachspiel in Dortmund

Weil die Gruppe um den Rapper keine Drehgenehmigung für das Musikvideo vorweisen konnte, drohen jetzt Konsequenzen. Der Rapper ist nicht nur seine Waffen-Attrappen los, die die Einsatzkräfte beschlagnahmten. Er hat jetzt auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Belästigung der Allgemeinheit am Hals.

