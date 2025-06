Ruhrgebiet: Polizeikontrolle eskaliert! Plötzlich fällt ein Schuss ++ Polizist verletzt

Schock im Ruhrgebiet! Am Samstagnachmittag (7. Juni) erschütterte ein Vorfall die Kaiserstraße in Wetter (Ruhr), wie am Sonntagmorgen ans Licht kam: Ein Polizeieinsatz eskalierte, als ein Schuss fiel.

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Polizeibeamten, bei der laut Informationen von DER WESTEN ein Schuss fiel.

Ruhrgebiet: Pistolenschuss bei Fahrzeugkontrolle

Nach ersten Informationen verhielt sich der Fahrer während der Kontrolle im Ruhrgebiet unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Die Situation soll eskaliert sein, als es im Verlauf des Einsatzes zu einer Rangelei kam. In diesem Gerangel soll ein Schuss durch die Polizei abgegeben worden sein.

Das Projektil soll nicht in eine Person, sondern eine nahegelegene Hauswand bzw. eine Mauer getroffen haben. Die Ermittler klären derzeit, ob die Polizei den Schuss gezielt abgab oder ob er sich während des Gerangels unbeabsichtigt löste.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll sich ein Polizeibeamter aus dem Ruhrgebiet eine Verletzung zugezogen haben. Rettungskräfte sollen ihn zunächst medizinisch vor Ort und ihn anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht haben.

Zum Gesundheitszustand des verletzten Beamten liegen derzeit laut Information von DER WESTEN derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Der Autofahrer soll im Anschluss an die Auseinandersetzung festgenommen worden sein.

Im Ruhrgebiet in Wetter (Ruhr) fiel bei einer Polizeikontrolle ein Schuss. Ein Polizist liegt im Krankenhaus – die Polizei Hagen ermittelt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Polizei Hagen ermittelt

Da es sich um einen Einsatz handelt, bei dem es zu einer Schussabgabe durch Polizeibeamte gekommen ist, wurde die weitere Bearbeitung des Falls aus Gründen der Neutralität an eine benachbarte Dienststelle übergeben: Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen. Das diene der unabhängigen und objektiven Aufklärung des Vorfalls.

Um den genauen Ablauf zu rekonstruieren, waren Kriminaltechniker der KTU (Kriminaltechnische Untersuchung) aus Hagen vor Ort. Sie sicherten Spuren an der Kaiserstraße – insbesondere im Bereich der getroffenen Mauer und des mutmaßlichen Einsatzortes der Schusswaffe. So soll auch ein Hund der Polizei die Patronenhülsen gesucht haben.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine weiteren Angaben zu den Hintergründen oder zur Identität des Fahrers bekannt. Auch zur Art des Fahrzeugs und dem genauen Ablauf des Einsatzes wurden bislang keine Details veröffentlicht.

Wie die Polizei Hagen gegenüber DER WESTEN angab, kann man hier derzeit keine weiteren Angaben machen. Mittlerweile sei aber auch die Staatsanwaltschaft involviert.