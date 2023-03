Dortmund: Sparkassen streiken – mit diesen Folgen für Kunden

Die Sparkassen in Dortmund streiken! Am Dienstag, den 21. März, legen die Mitarbeiter ihre Arbeit nieder und gesellen sich damit zu den Angestellten vom DSW21. Damit fahren weder Bahnen noch Busse in der Stadt, und auch bei der Bank müssen Kunden mit Einschränkungen rechnen.

Wie umfassend die ausfallen, hat die Sparkasse mitgeteilt. Einige Filialen in Dortmund werden trotz des Streiks geöffnet haben. Allerdings müssen sich die Kunden auch hier auf Änderungen einstellen.

Dortmund: Warnstreik am Dienstag – „Nur eingeschränkter Geschäftsbetrieb“

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat nun auch die Sparkasse erreicht. In Dortmund wird deshalb am Dienstag, den 21. März, „nur ein eingeschränkter Geschäftsbetrieb möglich sein“, wie die Bank mitteilt. Das betreffe nicht nur die Filialen, sondern auch die Servicehotline und die gesamte telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter.

In dringenden Fällen – wie zum Beispiel einer Kartensperrung – können die Kunden weiterhin die bekannte Hotline 116 116 wählen. Alles, was nicht sofort bearbeitet werden muss, sollten sie lieber per E-Mail schicken, rät die Sparkasse. „Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Diese Sparkassen-Filialen bleiben offen

Die nun folgenden Geschäftsstellen der Sparkasse in Dortmund sind auch am Streiktag geöffnet:

Dorstfeld

Dortmund-Mitte

Hombruch

Kirchlinde

Möllerbrücke

Schwerte

Allerdings warnt die Bank hier, dass diese Angaben ohne Gewähr seien und dass auch die aufgelisteten Filialen lediglich eingeschränkt betrieben würden. Erst am Mittwoch, den 22. März, könne wieder ein geregelter Betrieb garantiert werden. Die Automaten sind davon natürlich nicht betroffen – Geld abheben kannst du auch weiterhin problemlos.