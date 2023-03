Sparkasse, Deutsche Bank und Co: So werden aktuell Kunden-Konten geplündert

Kunden der Sparkasse, Deutschen Bank und Co., aufgepasst: Aktuell kursiert ein Trojaner, der dein Konto leerräumen kann – dein Geld ist in Gefahr!

Verbraucher, die ein Konto bei der Sparkasse, der Deutschen Bank und Co. haben, und gleichzeitig im Besitz eines Android-Smartphones sind, sollten jetzt besser weiterlesen: Im Google Play Store versteckt sich ein heimtückischer Trojaner. Dieser ist in der Lage Überweisungen von deinen Bankkonten zu tätigen – ohne, dass du etwas davon mitbekommst!

Diese Schadsoftware nennt sich Xenomorph. Sie verbreitet sich auf Android-Smartphones. Schon vor einem Jahr griffen die Kriminellen Bankdaten von Smartphone-Nutzern ab. Forscher von ThreatFabric (Firma für Computer- und Netzwerksicherheit) berichten davon.

Jetzt durchlief die Schad-Software ein Update. „Xenomorph ist nun in der Lage, die gesamte Betrugskette vollständig zu automatisieren, von der Infektion bis zur Exfiltration von Geldern, was es zu einem der fortschrittlichsten und gefährlichsten Android-Maleware-Trojaner im Umlauf macht“, warnen die Forscher.

Weltweit 400 Banken sind betroffen

Wenn du den Trojaner auf deinem Handy hast, droht dir also ein Geld-Verlust von deinem Bank-Konto! Weltweit 400 Banken sind betroffen, darunter auch 18 deutsche Geldinstitute. Der Trojaner versteckt sich hinter einem Währungsrechner im Google Play Store, wie es von ThreatFabric heißt. Android-Nutzer sollten in diesen Tagen also besonders wachsam sein.

