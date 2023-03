NRW: Streik bei Bahn, Bus und Co. – das müssen Pendler wissen

In ganz NRW gibt es im März noch mehrere Streiks bei Verkehrsbetrieben und -Verbünden. Los geht es schon diese Woche am Montag und Dienstag. Und dann kommt da noch der angekündigte Mega-Streik Ende des Monats hinzu.

Da ist es besonders wichtig, genau informiert zu sein, wann wo was fährt – oder auch eben nicht. Denn trotz Streiks in NRW bieten manche Verbünde Ersatzfahrten an und das ein oder andere Subunternehmen fährt weiterhin nach Plan. Deshalb gibt es hier eine Übersicht.

Bahnstreik in NRW – Das sind die Alternativen

In vielen Städten im Ruhrgebiet und im Rest von NRW wird schon am Montag gestreikt. Andere Verkehrsverbünde streiken erst am Dienstag und manche sogar an beiden Tagen! Um da den Überblick zu bewahren, haben wir hier einmal alle betroffenen Städte und Gebiete aufgelistet:

Bochum und Gelsenkirchen

Wer streikt?

Bogestra

Wann wird gestreikt?

Am Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen

Essen und Mülheim

Wer streikt?

Ruhrbahn

Wann wird gestreikt?

Von Montag, den 20. bis Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen

Am 20. März verkehren zusätzlich die Buslinien 141, 162, 169, 172, 173, 182, 184, 190, 192 und E93 in Essen sowie die 130, 131, 134 und 136 in Mülheim.

Am 21. März verkehren die Nachtexpress-Linien von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt, beginnen am Essener Hauptbahnhof beziehungsweise ab Mülheim Stadtmitte. In Essen sind das die NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, NE9, NE10, NE11, NE12, NE13, NE15, NE16 und in Mülheim die NE2, NE3, NE4, NE9, NE10.

Dortmund

Wer streikt?

DSW21

Wann wird gestreikt?

Am Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien, auch in Castrop-Rauxel und Schwerte

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen, die H-Bahn und die Flughafen-Sonderlinien (AirportExpress, AirportShutte und 490)

Duisburg

Wer streikt?

DVG

Wann wird gestreikt?

Am Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien sowie myBUS

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen, Nachtexpresse fahren im Stundentakt

Düsseldorf

Wer streikt?

Rheinbahn

Wann wird gestreikt?

Von Montag, den 20. bis Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen

Folgende Buslinien verkehren nach Plan: 05, 06, 014, 019, SB51, 730, 746, 751, 770, 771, 782, 785, 831 und 834.

Oberhausen

Wer streikt?

STOAG

Wann wird gestreikt?

Von Montag, den 20. bis Dienstag, den 21. März

Welche Linien sind betroffen?

Alle Bus- und Straßenbahnlinien

Welche Alternativen gibt’s?

Regional- und S-Bahnen

Es gibt Schienenersatzverkehr über die Buslinien 112 und NE12 ab der Haltestelle „Landwehr“ bis zum Bahnhof Sterkrade. Der 957-er fährt der X-Bus X42 (am Dienstag nur eingeschränkt) und auch der Revierflitzer jeweils ab 21.00 Uhr.

Weitere betroffene Städte und Regionen

Darüber hinaus streiken auch der KVB in Köln und die SWB in Bonn jeweils vom 20. bis 21. März. Vereinzelt fahren Busse, Reisende können diese in der Fahrplanauskunft oder im Sonderfahrplan einsehen. Leverkusen ist ebenfalls vom Streik betroffen. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) und die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) wird mit Ausnahme der Subunternehmen auch an beiden Tagen bestreikt.

Ebenfalls an beiden Tagen streikt die ASEAG in Aachen. Hier werden nur die Busse der Subunternehmen fahren. In Ostwestfahlen, zum Beispiel in Bielefeld, wird ebenfalls gestreikt – allerdings nur am 21. März. Hier werden trotzdem wenige Busse fahren. Gleiches gilt für die NEW in Möchengladbach. Im Bergischen Land – Wuppertal, Remscheid, Solingen – wird ebenfalls am 21. März gestreikt. In Wuppertal wird auch die Schwebebahn stillstehen. Auch die NIAG im Kreis Kleve und Wesel ist betroffen.

NRW: Mega-Streik am 27. März

Und dann kommt noch der Mega-Streik am 27. März. Verdi und EVG wollen mutmaßlich gemeinsam streiken. So könnten Pendler und Reisende nicht einmal mehr auf S-Bahnen oder REs ausweichen, wenn die regionalen Verkehrsunternehmen ihre Arbeit niederlegen. Davon wären auch nicht nur die Menschen in NRW betroffen, sondern in ganz Deutschland.