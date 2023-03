NRW: Streit auf Kirmes eskaliert ++ Familienvater (†31) getötet ++ Täter auf der Flucht

Fürchterlicher Vorfall am späten Samstagabend (18. März) auf einer Kirmes in NRW. Wie die Polizei Münster erklärte ist ein Mann (†31) auf dem Frühjahrssend in Münster kurz nach 22 Uhr erstochen worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Familienvater neben einem Karussell parallel zur Straße Schlossplatz mit einem Unbekannten aneinandergeraten sein.

Der Streit auf der Kirmes in NRW sollte schnell eskalieren. Der Unbekannte zückte plötzlich ein Messer und rammte es in den 31-Jährigen hinein. Für den jungen Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen – trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer.

Kirmes in NRW: Mann getötet – Täter geflüchtet

Nach Angaben der Polizei Münster sind der Messerstecher sowie sein Begleiter geflüchtet. Seitdem fahndet die Polizei nach den beiden Männern. Zeugen beschrieben den mutmaßlichen Täter folgendermaßen:

etwa 1,80 Meter groß

schwarze Haare

Haare an den Seiten kurz rasiert

Der Unbekannte soll eine hellgraue Jogginghose und einen ebenfalls hellgrauen Kapuzenpulli getragen haben. Außerdem habe er weiße Sneaker und eine Kopfbedeckung getragen. Seine Begleitung beschreiben die Zeuge so:

„südländisches Aussehen“

schlank

sportlich

Der Begleiter soll zum Zeitpunkt der Tat schwarze Klamotten getragen haben.

Tatort Kirmes in NRW: Neben diesem Karussell kam es zu dem tödlichen Streit. Foto: David Poggemann/Nord-West-Media /dpa

Kirmes-Tat in NRW auf Video aufgezeichnet?

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die Männer auf der Kirmes in NRW zufällig begegnet sein. Informationen der „Westfälischen Nachrichten“ zufolge soll die Tat auch per Video aufgezeichnet worden sein. Dazu hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.

„Das ist sehr traurig und schlimm“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am späten Abend zu der schrecklichen Tat. Die Stadt hat mittlerweile Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Aus Respekt vor dem Opfer verbiete es sich, die Kirmes fortzusetzen. „Deshalb habe ich in meiner Verantwortung als Oberbürgermeister und für die Stadt Münster als Sendveranstalterin die Entscheidung getroffen, das größte Volksfest der Stadt sofort abzubrechen und vorzeitig zu beenden“, erklärte Lewe am Sonntagmorgen und ergänzte: „Die Tat ist für Münster ein Schock. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers. Hoffentlich wird der Täter schnell gefasst und die Tat vollständig aufgeklärt.“

Die Stadt Münster veranstaltet die Kirmes drei Mal im Jahr auf dem Festplatz auf dem Schlossplatz. Das Volksfest ziehe „Jahr für Jahr bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher“ an, teilt die Stadt auf ihrer Webseite mit. Bis zu 200 Schaustellerbetriebe finden sich demnach jedes Mal auf der Kirmes ein. Der diesjährige Frühjahrssend sollte eigentlich am Sonntag ausklingen.

Du hast den tödlichen Streit beobachtet oder kannst Angaben zu den gesuchten Männern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Münster unter der Nummer: 0251 275-0.