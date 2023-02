Dortmund: Streit eskaliert – plötzlich fällt ein Schuss

Schlimme Szenen am Donnerstag (9. Februar) in Dortmund. Die Polizei wurde zu einem Streit in Hörde gerufen. Als die Einsatzkräfte am Tatort im Bereich einer Kreuzung nahe des Hörder Neumarktes eintrafen, eskalierte die Situation.

Ein Mann richtete eine Waffe auf die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund. Die Beamten zückten daraufhin ihre Dienstwaffen. Plötzlich hallte ein Schuss durch die Nachbarschaft.

Dortmund: Polizei setzt Waffe und Taser ein

Ein Sprecher der Polizei Dortmund teilte mit, dass es sich dabei um einen Warnschuss der Polizei Dortmund gehandelt hatte. Doch auch davon ließ sich der Mann offenbar nicht einschüchtern. Um ihn schließlich außer Gefecht zu setzen, kam ein Taser zum Einsatz. Dadurch konnte der Mann schließlich überwältigt werden.

Nach Angaben des Polizeisprechers war die Polizei wegen eines Falls häuslicher Gewalt nach Hörde ausgerückt. Wer genau in den Streit zwischen einem Hausflur und der Straße involviert war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Zwischenfalls aufgenommen.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einem Vorfall in Hörde. Foto: news4 Video-Line

Ersten Informationen zufolge soll es keine Verletzten geben – außer den durch den Taser verursachten Schmerzen bei dem überwältigten Mann.

