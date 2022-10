Dortmund: Schloss Bodelschwingh kündigt besonderes Event an – Fantasy-Fans werden sich freuen

Auch in Dortmund neigt sich das Jahr 2022 langsam dem Ende entgegen.

Doch bevor das neue Jahr eingeläutet wird, steht noch die Weihnachtszeit auf dem Plan. Hierfür hat sich das Schloss Bodelschwingh in Dortmund dieses Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht.

Schloss Bodelschwingh mit spezieller Aktion

Manche können es jetzt schon nicht mehr erwarten, bis endlich so richtig die Weihnachtszeit losgeht. Auch wenn es noch etwas dauert, bis in Dortmund wieder der Duft von Glühwein und Zimt durch die Straßen zieht, hat das Schloss Bodelschwingh auf ein besonderes Event aufmerksam gemacht.

Auch in diesem Jahr wird es auf dem Schloss „Weihnachtsflair“ geben. Am ersten Adventswochenende soll eine spezielle Aktion besonders viele Besucher zum Schloss locken, so „Ruhr24“.

Weihnachts-Event in Dortmund

Besonders Fantasy-Fans dürfte es freuen, dass das „Weihnachtsflair“ in diesem Jahr mit „Hogwarts im Winter“ ein besonderes Thema hat. Um eine richtige Harry-Potter-Atmosphäre zu erzeugen, wird es einige besondere Angebote geben. So werden zum Beispiel gedrechselte Zauberstäbe angeboten.

Das ist aber noch nicht alles. Besucher können auch eine Wasserkerze kaufen, um diese bei Dunkelheit auf dem Wasser der Schlossgräfte treiben zu lassen. So soll ein Lichtermeer entstehen, so „Ruhr24“. Der Erlös der Aktion soll an die Stiftung von Ex-BVB-Star Neven Subotic gehen.

Daneben wird es auch Stände und Angebote geben, die man auf jedem Weihnachtsmarkt vermutet. So muss auch niemand auf Punsch, Zimtgebäck oder weihnachtliche Trompetenmusik verzichten. Auch einen Weihnachtsmann im Pferdeschlitten soll es geben. Ob mit der besonderen Aktion noch mehr Menschen ihren Weg in das Schloss finden, bleibt abzuwarten.