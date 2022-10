Dortmund: Mann auf Kampstraße niedergestochen – Spur führt in Disko

Schrecklicher Vorfall in Dortmund!

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Oktober) kam es in Dortmund an der Kampstraße zu einem gewaltsamen Zwischenfall – Messerattacke!

Dortmund: Streit in Disco endet mit einem Messerstich

Der Streit begann offenbar in einer Disco, verlagerte sie dann auf die Straße. Für einen 19-Jährigen aus Iserlohn endete die Auseinandersetzung im Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen gerieten kurz vor 1 Uhr zwei Personengruppen in einem Club an der Kampstraße zunächst verbal aneinander. Die Security schmiss die beteiligten Personen raus.

In Dortmund kam es zu einer Messerattacke. Foto: IMAGO / imagebroker

Dortmund: Opfer kam in ein Krankenhaus

Unmittelbar danach kam es zu dem schlimmen Zwischenfall: Der 19-Jährige und einer seiner Begleiter wurden von einer etwa siebenköpfigen Gruppe verfolgt und brutal attackiert. Durch Faustschläge stürzte der Iserlohner.

Auf dem Boden liegend trat mindestens ein Täter auf ihn ein – und stach mit einem Messer zu! Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Dortmund ist jetzt auf der Suche nach Zeugen

Laut Zeugenangaben war der Haupttäter circa 19 Jahre alt, 175 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine schwarze Cappy. Ein weiterer Tatverdächtiger wird ebenfalls als um die 19 beschrieben, circa 170 cm groß, dunkles Haar, Bartträger und schwarz gekleidet.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung – und ist auf der Suche nach Zeugen. Du hast etwas gesehen und kannst Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Dann melde dich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441.