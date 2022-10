Borussia Dortmund: Fans schäumen! Hätte DIESE Szene das Köln-Spiel verändert?

Was für ein bitterer Nachmittag für Borussia Dortmund. Beim Spiel Köln – BVB fällt die Mannschaft in der zweiten Halbzeit teilweise komplett auseinander und verliert am Ende mit 2:3.

Neben der Leistung der eigenen Mannschaft schäumten die Gästefans bei Köln – BVB allerdings noch wegen einer ganz bestimmten Szene. Hätte sie den gesamten Verlauf der Partie verändert?

Duda kommt gegen Borussia Dortmund glücklich davon

Wir schreiben die 25. Minute im Rhein-Energie-Stadion. Die Borussia und der FC liefern sich ein bis dato ausgeglichenes Spiel mit leichtem Chancenplus für die Gäste. Dann folgt ein Zweikampf vor der Kölner Bank.

Salih Özcan lässt seinen ehemaligen Mitspieler Ondrej Duda stehen und macht sich auf den Weg Richtung Kölner Tor. Doch Duda will das nicht zulassen, grätscht Özcan völlig übermotiviert und ohne jegliche Chance auf den Ball von hinten in die Beine. Özcan krümmt sich vor Schmerzen und Duda sieht nur Gelb.

Duda sah nur Gelb. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Fans gehen auf die Barrikaden

In den Augen vieler Fans und Experten eine Fehlentscheidung. In dieser Szene hätte man durchaus auch über Rot diskutieren können. Doch auch der VAR bleibt stumm und bringt die Anhänger des BVB damit gehörig auf die Palme.

„Wie kann das keine rote Karte sein…“

„Ey ihr seid doch die Letzten VAR und DFB.“

„Da hätte Duda für dieses fiese Foul auch Rot bekommen können! Glück für den FC.“

„Das ist nur auf die Gesundheit von Öczan angelegt. Das ist rot, dunkelrot.“

„Warum steht Duda noch auf dem Platz?“

„Von hinten in die Beine war und ist eine klare rote Karte!“

Wie wäre die Partie für Borussia Dortmund verlaufen?

Doch es blieb beim Elf gegen Elf. Kurz darauf ging Dortmund dennoch in Führung. Die Freude währte aber nur bis zur Pause. Danach drehte Köln im Vollbesitz seiner Kräfte auf, schenkte Dortmund drei Tore ein.

Borussia Dortmund, davon völlig verunsichert, gelang am Ende nur noch der Anschluss und musste sich letztendlich geschlagen geben. Dadurch verpasste man die Tabellenführung und geht nun angeknackst ins Spitzenspiel gegen die Bayern.