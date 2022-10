Köln – BVB: Fans rasten bei diesem Anblick komplett aus – „Habt ihr das gesehen?“

Die Bundesliga ist zurück – und hat gleich einige Hammer parat. Mit Spannung wurde das Spiel Köln – BVB erwartet. Die Konstellation um einige Spieler wie Anthony Modeste, der vor der Saison die Seiten wechselten, begleiten die Schlagzeilen zu diesem Spiel.

Doch bereits vor dem Anpfiff der Partie Köln – BVB rasteten die Dortmunder Fans wegen eines anderen Details komplett aus. Dieses betraf Fanliebling Jude Bellingham.

Köln – BVB: Dortmund reist angeschlagen an

Die Borussia reiste mit einem arg angeschlagenen Kader in die Domstadt. Gleich acht Spieler fehlten verletzt oder erkrankt. Unter anderem nicht dabei: Die Kapitäne Marco Reus (verletzt) und Mats Hummels (erkältet).

Daher stellte sich die Frage, wer Borussia Dortmund gegen die Kölner als Kapitän aufs Feld führen wird. Die Antwort kommt überraschend, aber doch nicht gänzlich unerwartet. Im Alter von nur 19 Jahren übernimmt Bellingham diese Aufgabe bei Köln – BVB.

Bellingham führt die Borussia an

Trotz seines noch immer jungen Alters wirkt es so, als sei der Engländer schon ein alter Hase. Bellingham geht in seine dritte BVB-Saison, war von Anfang an Stammspieler. Seine Leidenschaft und sein nie zu enden wollender Kampfgeist hat ihn zum absoluten Fanliebling gemacht.

Diese Attribute dürften ebenso eine Rolle bei der Vergabe der Kapitänsbinde gespielt haben. Es ist ein Zeichen an die übrigen Spieler: Nehmt euch ein Beispiel an diesem Jungspund.

Fans vor Köln – BVB völlig begeistert

Die Nachricht machte unter den Fans schnell die Runde und die Reaktionen waren von Begeisterung geprägt. Ein Blick in die sozialen Medien verrät: Dortmunds Anhänger kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

„Habt ihr das Icon neben seinem Namen gesehen? Jude Bellingham ist Kapitän.“

„Das Leben kommt schnell auf dich zu. Jude Bellingham, heute Kapitän von Borussia Dortmund, ist 19 Jahre alt.“

„In der nächsten Saison wird Bellingham ein Kapitän-Veteran sein.“

„Manche Spieler sind zum Führen geboren.“

„Die ganze Woche über wird über die Zukunft von Jude Bellingham spekuliert, also reagiert Borussia Dortmund und macht ihn heute gegen den FC Köln zum Kapitän.“

Damit geht Bellingham bei Borussia Dortmund den nächsten bedeutenden Schritt seiner noch jungen Karriere. Sämtliche interessierte Vereine werden seinen Auftritt in Köln ganz genau verfolgen.