Zoo Dortmund: Nachwuchs hat endlich einen Namen – Fazit der Besucher ist eindeutig „Könnte heulen“

Der Zoo Dortmund hat im Sommer erneut Nachwuchs erhalten. Und er trägt nun endlich einen Namen.

Die Tierpfleger haben dem jüngsten Sumatra-Orang-Utan im Zoo Dortmund, der Tochter von Mama Suma, einen Namen verliehen. Wie den die Besucher finden, erfährst du hier.

Zoo Dortmund teilt Namen von Orang-Utan-Nachwuchs – und ein süßes Foto

Suma heißt die 1993 geborene und nun erstmalige Mutter des am 21. Juli geborenen Sumatra-Orang-Utan-Babys. Der Zoo teilt ein Bild von Mutter und Tochter in inniger Umarmung. So wird es zwischen Suma und der Kleinen nun die nächsten zwei Jahre aussehen. Denn solange halten die Menschenaffen in der Regel ununterbrochen engen Körperkontakt, wie der Zoo auf Facebook erklärt.

Mit etwas Glück kannst du die kleine Kleo, wie sie nun heißt, aber zwischen dem Fell ihrer Mutter erkennen. Allerdings ist das Regenwaldhaus zurzeit noch coronabedingt geschlossen und Besucher können die Tiere nur auf dem Außengehege erleben.

Der Zoo Dortmund hat dem Nachwunsch im Orang-Utan-Gehege einen Namen gegeben. Foto: Zoo Dortmund

Von Sumas Bauch oder Rücken aus sieht sich Kleo bereits neugierig um und beobachtet ihre Umgebung. Erst mit dem beginnenden dritten Lebensjahr wird sie sich von ihrer Mama lösen und selbstständig umherklettern.

Zoo Dortmund: Fans zerfließen bei Kleos Anblick – „Hilfe, wie niedlich“

Der Name Kleo kommt aus dem Altgriechischen „kleos“ und bedeutet in etwa „die Ruhmreiche“ und im weiteren Sinne auch „die Berühmte“. Ein passender Name, wie Facebook-Nutzer finden, die jetzt schon große Fans der Kleinen sind.

„Ganz toll, wie innig die beiden sind“, kommentiert eine Frau den Post. „Der Name passt auch super.“ „Hilfe, wie niedlich“, schreibt eine andere. „Das hilft in diesen Zeiten… zeigt uns, dass Tiere so unbedingt lieben können“, freut sich eine weitere. „Ich könnte heulen, wenn ich daran denke, dass jeden Tag so viele Waldmenschen getötet werden“, merkt die Nächste an.