Cranger Weihnachtszauber kostet plötzlich Eintritt – und das ist nicht die einzige Änderung

Für viele Menschen in NRW ist der Cranger Weihnachtszauber das Highlight unter den Weihnachtsmärkten. Und tatsächlich dauert es gar nicht mehr lange, bis der Weihnachtsmarkt in Herne wieder seine Tore öffnet. Bereits am 20. Oktober beginnt der Aufbau.

Doch eine Änderung dürfte die Vorfreude auf den Cranger Weihnachtszauber trüben – so ist der Eintritt nicht mehr kostenlos.

Cranger Weihnachtszauber kostet in diesem Jahr Eintritt

In rund vier Wochen ist es endlich soweit, der Cranger Weihnachtszauber verbreitet zum vierten Mal vorweihnachtliche Stimmung in Herne. Vom 17. November bis 30. Dezember 2022 können Besucher das Spektakel erleben – allerdings nur, wenn sie ein Eintrittsgeld von zwei Euro zahlen.

„Wir sind aufgrund der aktuellen Energiekrise dazu gezwungen. Im vergangenen Jahr gab es noch den Hygienezuschlag“, erklärt Veranstalter und Schausteller Sebastian Küchenmeister gegenüber „Hallo Herne“. Immerhin: „Im Preis enthalten ist eine Rabattmarke von einem Euro für das Riesenrad.“

Ob es Rabattkarten für Familien oder Ermäßigungen für Kinder geben wird, ist noch nicht klar. Für Stammgäste soll es aber eine Art Dauerkarte für zehn Euro geben, die unbegrenzten Eintritt ermöglicht.

Cranger Weihnachtszauber anders als bisher: SO wird Energie gespart

Doch auch abgesehen vom neu eingeführten Eintrittsgeld werden Besucher die Energiekrise in diesem Jahr auf Crange zu spüren bekommen. So wird der große Weihnachtsbaum jeden Abend nach Ende des Veranstaltungstages ausgestöpselt, die Eisbahn und das Eisstock schießen sind komplett gestrichen.

„Wir wollen damit einen Beitrag zum Energiesparen leisten, vor allem wenn es wärmer ist, ist die Eisbahn der größte Stromfresser“, so Küchenmeister.

Laut „Hallo Herne“ wird der Cranger Weihnachtszauber dennoch in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis, wie der Veranstalter verspricht. Neben 100 Ständen gibt es in diesem Jahr – im Gegensatz zu 2021 – acht Großfahrgeschäfte wie zum Beispiel die Riesenschaukel Konga, ein 38 Meter hohes Riesenrad und Autoscooter.

Corona-Maßnahmen gibt es in diesem Jahr auf dem Cranger Weihnachtszauber übrigens keine. Auf 30.000 Quadratmetern dürfen sich Besucher ab dem 17. November völlig frei dem Weihnachtsfeeling hingeben.