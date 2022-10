Cranger Weihnachtszauber bringt Highlight zurück – IHN kannst du jetzt schon sehen

Weihnachtsmusik, Glühwein und Kirmes – dafür ist der Cranger Weihnachtszauber in Herne und weit darüber hinaus bekannt. Auch in diesem Jahr kommt die große Weihnachtskirmes wieder ins Ruhrgebiet. Dabei darf ein Highlight natürlich nicht fehlen.

Der Aufbau beim Cranger Weihnachtszauber hat gerade begonnen. Die ersten Buden stehen schon auf dem Kirchplatz. Und auch bei einer besonders beliebten Attraktion ertönt nun der Startschuss.

Cranger Weihnachtszauber: ER wird jetzt schon aufgebaut

Groß, massiv und beleuchtet ragt der größte „mobile“ Weihnachtsbaum der Welt jedes Jahr über die Köpfe der Besucher hinweg. 45 Meter hoch, 14 Meter breit und 80 Tonnen schwer ist er ein Baum der Superlative.

Wer schon jetzt einen Blick auf ihn erhaschen will, der muss sich nur noch bis Donnerstag, den 20. Oktober gedulden. Zehn Spezialtransporter liefern an dem Tag die Einzelteile an, die dann mithilfe eines 200 Tonnen schweren Mobilkrans aufgebaut werden.

Auch in diesem Jahr steht der Baum wieder beim Cranger Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz und lädt zum Verweilen und auf einen Glühwein und Co. ein. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Gehalten von einer Stahlkonstruktion und geschmückt mit über 500 Weihnachtskugeln und zwei Millionen LED-Lichtern beleuchtet er schon bald den Kirmesplatz. Die werden aufgrund von Energiesparmaßnahmen allerdings jeden Abend nach Ende der Veranstaltungen ausgeschaltet, wie Veranstalter und Schausteller Sebastian Küchenmeister ankündigt.

Cranger Weihnachtsbaum doch nicht der größte der Welt?

Höhentechnisch macht der Herner Weihnachtsbaum dem in Dortmund keine Konkurrenz, der schafft es ebenfalls auf 45 Meter. Dafür ist der Cranger Baum auf seine Weise außergewöhnlich. Der ist nicht nur künstlich, sondern hat auch noch eine Gastronomie im Erdgeschoss. Hier kannst du während der Öffnungszeiten Glückwein mit deinen Freunden trinken.

Mehr Weihnachtsmarkt-News: Weihnachtsmärkte in NRW: Absagen und Spar-Versionen – jetzt ist es traurige Gewissheit

Die Weihnachtskirmes öffnet 2022 vom 17. November bis zum 30 Dezember, jeweils montags bis freitags von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr und an Wochenenden bereits um 12.00 Uhr. Ausnahmen gelten für die Feiertage und den Totensonntag. Alle aktuellen Informationen zu dem Weihnachtsmarkt findest du auf der Webseite oder den Social-Media-Kanälen.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Riesenrad zieht wegen Weihnachtsmarkt um – aus diesem Grund

In diesem Jahr müssen die Besucher allerdings Eintritt für das winterliche Vergnügen zahlen. Was dahintersteckt, erklärt der Veranstalter der Cranger Weihnachtskirmes.