Centro Oberhausen: Riesenrad zieht wegen Weihnachtsmarkt um – aus diesem Grund

Nur noch einen Monat bis der Weihnachtsmarkt am Westfield Centro Oberhausen seine Türen öffnet. Schon jetzt stehen dort die ersten Buden. Und auch das Riesenrad stand noch bis vor Kurzem an seinem gewohnten Platz.

Doch wie die „WAZ“ nun berichtet, wird die Attraktion in diesem Jahr nicht wie seit Monaten gewohnt neben der Bus- und Bahnhaltestelle stehen. Plötzlich schrumpft das Gerüst wieder und die Handwerker bauen es an anderer Stelle erneut auf. Jetzt rückt es plötzlich näher an das Centro Oberhausen heran. Das hat gleich mehrere Gründe.

Centro Oberhausen: Riesenrad zieht jetzt hierhin

Erst stand es schon seit Monaten neben der Haltestelle „Neue Mitte“, jetzt zieht das traditionelle Riesenrad direkt neben das Einkaufszentrum. Das 55 Meter hohe Fahrgeschäft wird in diesem Jahr in der Nähe der Coca-Cola-Oase stehen. Das hat gleich mehrere Vorteile, wie Schausteller Thomas Meyer sich verspricht.

Auf dem Gelände des ehemaligen Centro-Parks hätten die Fahrgäste eine bessere Aussicht über die Neue Mitte. Außerdem wäre dadurch der Fußgängerweg an der Passage etwas entzerrter. Wie üblich zum Weihnachtsmarkt kommen in direkter Nähe zur Haltestelle „Neue Mitte“ viele Fußgänger zusammen. Zudem wird es um die Zeit auch noch enger, wenn mehr Lieferfahrzeuge unterwegs sind, wie die „WAZ“ berichtet.

Centro Oberhausen bekommt neuen Chef

Darüber hinaus ist der Platz neben dem Legoland deutlich werbewirksamer, da auch Autofahrer von der Autobahn A42 aus bereits einen Blick auf das Karussell werfen können. Wie lange das Riesenrad dort stehen bleiben wird, erfährst du bei der „WAZ“.

Und noch eine Sache ändert sich rund um das Einkaufszentrum. Und zwar verlässt Center Manager Marcus Remark nach über 20 Jahren die Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Sein Nachfolger kommt aus Bochum und hat bereits die Geschäfte übernommen. Hier mehr zum Wechsel im Westfield Centro Oberhausen.