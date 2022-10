Oberhausen: Hammer! Weihnachtsmarkt kehrt ausgerechnet HIER zurück

Die Innenstadt von Oberhausen erwacht zu neuem Leben! Zum ersten Mal seit drei Jahren wird es in Oberhausen wieder einen weiteren Weihnachtsmarkt neben dem am Centro geben.

Bei dem neu geplanten Weihnachtsmarkt soll sich aber im Vergleich zu 2019 einiges ändern. Ein neuer Organisator hat konkrete Pläne.

Oberhausen: Weihnachtsmarkt kehrt an bekannten Schauplatz zurück

Wie die „WAZ“ berichtet, wird es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt am Altmarkt in Oberhausen geben. Nachdem es 2021 nur einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Auflagen in der Neuen Mitte am Centro gab, sollen die Anwohner in diesem Winter eine Alternative geboten bekommen.

Der neue Initiator hatte bisher wenig mit dem Weihnachtsrummel zu tun: Maximilian Janetzki von Indie Radar Ruhr. Janetzki hat neue Pläne für den altbekannten Schauplatz. So soll Montags Ruhetag auf dem Weihnachtsmarkt sein, von freitags bis sonntags soll dagegen eine Bühne mit Programm bespielt werden.

Oberhausen: Auf diese Attraktion müssen Besucher verzichten

Im Gegenzug wird eine Attraktion, die Eisbahn an der Siegessäule mit Gleitfläche statt echter Eisfläche, ersatzlos gestrichen. Vor vier Jahren gab es Kritik der Besucher an einer ungemütlichen Anordnung der Hütten und zu wenig Bühnenprogramm, diese Worte hat sich Neu-Initiator Maximilian Janetzki offenbar zu Herzen genommen.

Deshalb soll der Weihnachtsmarkt am Altmarkt in diesem Jahr wieder mehr lokale Händler beherbergen, die wiederum besondere Angebote mitbringen. Da sich das Projekt noch in der Vorbereitungsphase befindet, sind aktuell auch noch Hütten zu vergeben – Interessenten können sich beim Veranstalter Indie Radar Ruhr melden.

Während der Konkurrenz-Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen seine Pforten bereits ab 11. November 2022 öffnet, startet der Weihnachtsmarkt am Altmarkt etwas später. Die genauen Öffnungszeiten kannst du im ganzen Artikel der „WAZ“ lesen.